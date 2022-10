Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe ricevere un pacchetto mappe DLC “Greatest Hits”

Call of Duty: Modern Warfare 2 verrà lanciato alla fine di questo mese, ma le voci intorno al titolo sono davvero tante, ognuna delle quali alimenta un chiacchiericcio che diventa sempre più intenso. Dunque è davvero difficile ” fare la cernita” di quelle che possano essere le informazioni con maggiore credito ed una di esse è senza ombra di dubbio quella di Tom Henderson, il noto insider che ormai da anni riesce sempre ad anticipare notizie succulenti per quanto riguarda i videogame.

Questa volta infatti parla del titolo in questione annunciando che Infinity Ward sta pianificando un “DLC premium” per il secondo anno di Modern Warfare 2 allo scopo di integrare le vendite per tutto il 2023. Questo DLC premium non è stato descritto nei suoi particolari ma pare che fondamentalmente sarà composto dalle mappe preferite dagli utenti ( ovviamente rimasterizzate).

Nonostante non ci sia stata alcuna conferma da parte dell’azienda( infatti è sempre bene prendere queste notizie con le pinze) non è facile immaginare quanto un contenuto del genere possa entusiasmare i fan. Basti pensare a mappe che hanno letteralmente fatto la ” storia” entrando nel cuore degli appassionati, come World at War’s Castle e Firing Range da Call of Duty: Black Ops. Sarebbe quindi un’ottima occasione per i fan di Call of Duty: Modern Warfare 2 per ritornare nelle loro ” località preferite” e rivivere le medesime emozioni.

Tuttavia, come già accennato poc’anzi, questa notizia manca di ufficialità dunque è sempre bene specificare la necessità di prenderla come tale e lasciare il beneficio del dubbio. Restiamo comunque sintonizzati sulla questione in attesa di dichiarazioni ufficiali in merito da parte della casa di sviluppo. Nel frattempo però, lo sapevate che Bandai Namco Entertainment ha aumentato l’investimento in Limbic Entertainment arrivando ad ottenere la quota di maggioranza nell’azienda? Qui il nostro articolo dedicato con tutte le informazioni sulla questione.