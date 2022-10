Star Ocean The Divine Force: pubblicato un nuovo trailer

L’ editore Square Enix e lo sviluppatore tri-Ace hanno pubblicato un nuovo trailer di Star Ocean: The Divine Force intitolato Mission Report #5: The Final Report. Di recente sono state pubblicate nuove informazioni su Marielle L. Kenny il vice-capitano dell’Astoria.

Il trailer introduce i nuovi membri del party Theo Klemrath (doppiato da Takuya Satou) e JJ (doppiato da Takaya Kuroda); nuovi personaggi King Aucerius Raimbaut (doppiato da Hiroshi Shirokuma), Neyan Keizaal (doppiato da Yuuma Uchida), Emperor Bohld’or il Weill (doppiato da Masaki Terasoma) e Bennett Maudsley (doppiato da Go Shinomiya); battaglie con i boss; punti deboli nemici; distruzione di parti nemiche; e la grotta di Denmor. Il titolo è stato rivelato nell’ottobre 2021 e le reazioni sulla sua presentazione generale sono state contrastanti. In termini di esplorazione, ci sono ambienti più ampi da esplorare e i giocatori possono anche volare. Di seguito una panoramica del gioco:

In Star Ocean The Divine Force, i personaggi possono spostarsi liberamente in qualsiasi direzione e solcare i cieli.

Caratteristiche

Esplorate liberamente in tre dimensioni : tutto ciò che vedi può essere esplorato. Potete spostarvi in tre dimensioni e volare nello scenario più grande di sempre.

Una libertà di spostamento e nel combattimento senza pari: volate ed esplorate rilievi rocciosi, tetti ed edifici nella città o entra in combattimento saltando da un dirupo senza interruzioni.

: volate ed esplorate rilievi rocciosi, tetti ed edifici nella città o entrate in combattimento saltando da un dirupo senza interruzioni. Azione intensa: i personaggi possono sopraffare i nemici con attacchi rapidissimi, abilità speciali che permettono di scomparire per un breve istante e una tecnica letale che abbatte con un sol colpo.

Star Ocean: The Divine Force sarà disponibile il 27 ottobre in tutto il mondo per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam.