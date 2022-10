Gran Turismo 7: la patch 1.24 disponibile a sorpresa da oggi

Nonostante Polyphony Digital abbia lanciato pochissimo tempo fa l’aggiornamento 1.23 per Gran Turismo 7, ad oggi il titolo si aggiorna ( a sorpresa) nuovamente con la patch 1.24. Tuttavia, mentre il precedente aggiornamento implementava all’interno del gioco tantissime novità ( tre nuovi veicoli, un nuovo Menu Book e una serie di nuovi eventi World Circuits) la nuova patch è costituita essenzialmente da un singolo hotfix.

Questo non significa che sia privo di importanza; questa miglioria infatti è essenziale ( per non dire indispensabile) per il gioco poiché è volta a risolvere un problema importante che disturbava o impediva addirittura di proseguire nel gioco. Ecco cosa recita la nota sulla patch:

Risolto il problema per cui l’applicazione si bloccava nella schermata Ricompense e valutazione di determinati eventi di gara, impedendo qualsiasi ulteriore progressione.

Gran Turismo 7 dunque si arrestava nella suddetta schermata impedendo, come già accennato in precedenza, in taluni casi l’avanzamento nel gioco. Il nuovo aggiornamento ha determinato la non disponibilità dei server per un paio di ore, ma ormai il periodo di tempo dovrebbe essere trascorso in tutte le regioni del mondo.

Nonostante le varie critiche al titolo ricevute sin dal primo giorno del lancio, le quali giudicavano aspramente il sistema economico di gioco che richiederebbe ai giocatori di macinare inaspettatamente a lungo per l’acquisto di nuove auto, costringendo in tal mondo i fruitori a spendere ” soldi reali”, GT 7 continua a riscuotere un discreto successo; forse anche grazie ai continui aggiornamenti che diversificano continuamente l’esperienza di gioco.

Dunque questo è ciò che questo nuovo, piccolo ma importante hotfix ha apportato all’interno del titolo; non ci resa che aspettare ulteriori aggiornami o novità. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che un noto insider del mondo videoludico ( Tom Henderson) ha affermato che Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe ricevere un pacchetto mappe DLC “Greatest Hits”? Qui il nostro articolo dedicato.