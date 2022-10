Dragon Quest Treasures: pubblicate nuove informazioni

L’ editore e sviluppatore Square Enix e lo sviluppatore TOSE hanno rilasciato nuove informazioni per Dragon Quest Treasures che introducono le bande, la vostra base di partenza, le strutture disponibili alla base, il labirinto Snarl sotto la base e i personaggi rivali. Di seguito una panoramica:

Con la minaccia di squadre rivali di cacciatori di tesori incombente, Erik e Mia formano una banda tutta loro e riescono persino a impadronirsi di una base operativa. Il nome della vostra banda dipende interamente da voi. Una volta che avrete scelto un grande nome, è il momento di scegliere la bandiera perfetta. Più bandiere possono essere sbloccate sconfiggendo le bande rivali o esplorando i confini remoti di Draconia. Il modo migliore per creare una banda più grande e migliore è raccogliere più tesori possibile. Man mano che la base cresce le abilità di Erik e Mia migliorano.

Mentre Erik e Mia esplorano Draconia, si imbattono in un’isola insolita che un tempo era la sede del quartier generale della Trans-Draconic Railway Company. Uno dei suoi fedeli dipendenti, il signor Euston, accetta di lasciare che utilizzino l’isola come base. Dalla base, Erik e Mia pianificano le loro avventure, organizzano i mostri nel loro gruppo e inviano persino squadre di mostri in missione per riportare il bottino. Erik e Mia non sono gli unici determinati a scoprire tutti i tesori di Draconia. Hanno rivali con cui lottare e non si fermeranno davanti a nulla per prendere il vostro sudato bottino. Le bande rivali cercheranno di tutto per mettere le mani sul vostro tesoro, dall’attaccarvi sul campo al lanciare un’incursione nella tua base. Se una banda rivale vi sconfigge e ruba con successo il tuo tesoro, fuggiranno e si nasconderanno da qualche parte a Draconia.

Dragon Quest Treasures sarà disponibile dal 9 dicembre su Nintendo Switch.