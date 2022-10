Marvel’s Midnight Suns: Blade si mostra nel nuovo trailer

Come di consueto, Firaxis Games ha rilasciato un nuovo trailer di Marvel’s Midnight Suns questa volta con l’intento di mostrare Blade, un altro protagonista giocabile nel titolo. Il breve filmato ( che vi rilasciamo in fondo a questo articolo) mostra le varie abilità di Blade e alcune scene a lui dedicate.

Conosciuto anche come Eric Brooks, sebbene il filmato non presenti le carte di Blade, fornisce una breve panoramica delle sue abilità. Blade infatti può vantare l’utilizzo di varie armi tra cui una katana ed una revolver andando così a differenziare moltissimo le dinamiche del combattimento mentre il protagonista sfreccia da un nemico all’altro. La ciliegina sulla torta delle sue abilità è inoltre data dalle capacità eccezionali con le arti marziali che gli permetteranno combo devastanti.

Per quanto riguarda il suo background, Eric Brooks è anche chiamato “Daywalker” a causa della sua intolleranza alla luce del sole ( e agli umani) ed essendo mezzo vampiro sono da vantare i suoi sensi ovviamente notevolmente più sviluppati. La missione di Blade, che si potrebbe definire quasi ossessiva, è quella di sradicare i vampiri dal mondo; sua madre infatti venne uccisa da uno di essi poiché morsa durante il parto; ed è proprio questo avvenimento a determinare in lui questi particolari poteri. Man mano che la storia procede, incontrerà altri personaggi, come Doctor Strange, Capitan America e Ghost Rider, per combattere contro la madre malvagia di Hunter.

Insomma, anche questa volta il trailer rilasciato, seppure breve, permette di dare uno sguardo alle dinamiche di gioco, alla grafica e alla trama. Il titolo sembra interessante e l'hype della community cresce esponenzialmente al rilascio di ogni filmato.Marvel's Midnight Suns sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC il 2 dicembre 2022, ma il titolo è già disponibile al pre-ordine sul sito ufficiale. Restiamo dunque sintonizzati sulla questione.