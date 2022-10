League of Legends: è incominciato il torneo Red Bull Factions

Soltanto la scorsa settimana il Red Bull Factions, lo speciale torneo di League of Legends targato Red Bull, realizzato in collaborazione con il tournament organizer leader in Italia PG Esports, ha aperto le danze con gli Open Qualifier, la prima ondata di match che ha coinvolto i team amatoriali il 29 e il 30 settembre. Tuttavia, il grande spettacolo dell’esport non è che agli inizi: infatti, a partire da ieri, 5 ottobre, il torneo entra nel pieno della sfida e nel corso di tutto il mese i vincitori degli Open Qualifier avranno la possibilità di competere contro i 16 team che si sono distinti nel corso degli ultimi PG Nationals, il campionato italiano di League of Legends firmato PG Esports.

Il Red Bull Factions promette di dare davvero grande spettacolo, grazie alla particolare struttura della competizione: si basa infatti sul peculiare Sistema Factions, una sfida totalmente fuori dagli schemi in cui i giocatori hanno la possibilità di accedere solo a un pool limitato di campioni. I player potranno scegliere solo personaggi appartenenti a 2 fazioni che caratterizzano l’universo in cui è ambientato League of Legends.

A supportare il Red Bull Factions torna Acer, il partner tecnologico che mette a disposizione dei giocatori hardware di prima fascia, garantendo sempre un’esperienza di gioco senza compromessi.

Martina Grassi, Trade Marketing Manager di Acer Italia, ha dichiarato:

La collaborazione con Red Bull Italia, attiva ormai da diversi anni, ci permette di raggiungere una platea sempre più ampia di gamer professionisti e appassionati, creando un legame sempre più solido e affiatato con la community di riferimento. La partecipazione alla prossima edizione di Red Bull Factions, che negli anni è diventato uno dei tornei di League of Legends più celebri e apprezzati in Italia, ci permette di mettere alla prova i nostri potenti nuovi device della gamma Predator Gaming, gli alleati migliori per i giocatori che ambiscono al massimo delle performance, senza rinunciare ad affidabilità e portabilità.

Ad accompagnare le sfide, ci saranno ospiti d’onore e i caster più amati dalla community come i veterani KenRhen e Terenas, Moonboy, che si occupa dei PG Nationals e della League Championship Series dal 2019, Etrurian, tra i caster degli ultimi PG Nationals di League of Legends, e Juannetti, entrato tra i caster di PG Esports attraverso il talent bootcamp del 2021, ma già noto nel mondo esport per la sua collaborazione con Outplayed ed eventi della scena grassroot italiana. La competizione si prospetta davvero accesa, uno spettacolo di puro esport che non lascerà nemmeno un minuto di riposo agli esperti commentatori del torneo. Finalmente l’edizione 2022 del Red Bull Factions entra nel vivo: gli underdog si faranno trovare pronti alla battaglia contro i pro-player? Non resta che collegarsi sul canale Twitch RedBullIT per scoprirlo!