Annunciato il Comet Sim Racing Cup: torneo Esport di QLASH

Acer e Gruppo Comet annunciato la Comet Sim Racing Cup, torneo di iRacing organizzato dalla media company di eSport QLASH, in scena sabato 8 e domenica 9 presso il Comet Store di via Michelino 105 a Bologna. La manifestazione è aperta al pubblico e offrirà una due-giorni all’insegna dell’adrenalina e dell’emozione.

Il punto vendita, raggiungibile in pochi minuti dalla stazione ferroviaria BolognaFiere, sarà infatti teatro di due emozionanti giornate di gare, durante le quali i partecipanti si sfideranno su potenti simulatori alimentati da PC gaming Predator, che permetteranno ai sim driver presenti di sperimentare un’esperienza di guida ultra- immersiva su iRacing, il software più avanzato al mondo oggi disponibile, usato anche dai piloti professionisti per allenarsi.

Oltre all’adrenalina della competizione, domenica pomeriggio a partire dalle ore 14, sarà possibile incontrare un ospite d’eccezione, la nuova stella di YouTube Andrea Pirillo, seguitissimo sui social network con i suoi oltre 600mila follower. Il ventiquattrenne bolognese condivide nei suoi video la stessa passione per i motori che si respirerà al Comet Store.

Come funziona la ‘Comet Sim Racing Cup’

Si parte alle ore 10:30 con le qualifiche: i giocatori avranno 10 minuti di tempo ciascuno per far segnare il loro miglior tempo sul cronometro. I migliori otto passeranno agli scontri diretti uno contro uno. Quarti, semifinali e poi la finale di giornata che decreterà il vincitore. In palio due buoni acquisto da 1000 euro da utilizzare da Comet, per acquistare i migliori device gaming.

Per partecipare alla giornata di gara è necessario iscriversi sul sito QLASH alla pagina: https://qlash.gg/comet-sim-racing-cup/ o visitando i canali social ufficiali di QLASH. Il numero massimo di giocatori è 64 per ciascun giorno. Chi non riuscirà ad iscriversi nei giorni precedenti potrà eventualmente farlo in loco, il giorno stesso delle gare.