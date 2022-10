Pokémon Scarlatto e Violetto: nuovo video gameplay

Nel corso delle recenti ore, The Pokémon Company ha pubblicato recentemente un nuovo, corposo video gameplay, dalla durata di 15 minuti, interamente dedicato a Pokémon Scarlatto e Violetto, esclusive Nintendo Switch, che arriveranno sugli scaffali dei negozi per la console ibrida targata Nintendo nella giornata del 18 novembre 2022. La clip video, disponibile in calce alla notizia, mostra al giocatore cosa aspettarsi in questa nuova avventura targata Game Freak.

L’utente potrà esplorare la regione di Paladea alla ricerca dei Pokémon. In più, data la durata del video, il giocatore può ammirare ancora una volta il gameplay della produzione. Intanto, ecco una descrizione del gioco:

In questa nuova avventura, ci sono due Professori diversi; quello che incontrerai dipenderà dalla versione del gioco che sceglierai. Fai la conoscenza dei due Professori e di Nemi, la tua nuova amica. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i primi RPG open world della serie Pokémon. Potrai goderti i capisaldi della serie (incontrare Pokémon, allearti o lottare con loro, allenarli e scambiarli) mentre ti immergi in un nuovo ed entusiasmante tipo di avventura.

Insomma, sembrerebbe che il titolo targato Game Freak sia un videogioco estremamente interessante, soprattutto per gli appassionati dei mostriciattoli tascabili. Per non perdere ulteriori novità, rimanete sintonizzati sulle nostre pagine.