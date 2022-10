Call of Duty Modern Warfare 2: ecco il trailer di lancio

Nel corso delle recenti ore, Activision e Infinity Ward hanno finalmente pubblicato il trailer di lancio dedicato interamente a Call of Duty Modern Warfare 2, titolo che arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S nella giornata del 28 ottobre, dove per tutti coloro che prenoteranno la versione digitale potranno avere l’accesso anticipato alla campagna del gioco direttamente dal 20 dello stesso mese.

Ebbene, la clip video, disponibile in calce alla notizia, prepara i giocatori all’imminente lancio del nuovo capitolo del franchise sparatutto, dove saranno presenti la campagna, Special Ops, Multiplayer e ultimo ma non meno importante, Warzone 2.0. Intanto, vi proponiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Benvenuto nella nuova era di Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare 2 catapulta i giocatori in uno scontro globale senza precedenti con il ritorno degli iconici operatori della Task Force 141. Da piccole ma rischiose missioni tattiche a importanti missioni top secret, i giocatori dovranno entrare in azione al fianco degli amici in un’esperienza estremamente coinvolgente.

Infinity Ward porta delle dinamiche di gioco all’avanguardia, una nuova maneggevolezza delle armi, un sistema di IA avanzato, un nuovo Armaiolo e diverse innovazioni di gioco e grafiche che porteranno la serie a nuove vette.

Modern Warfare II avrà al lancio una campagna per giocatore singolo in giro per il mondo, coinvolgenti combattimenti Multigiocatore e narrativi e Operazioni Speciali cooperative.