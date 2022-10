CORSAIR annuncia una collaborazione con Nanoleaf

CORSAIR, azienda leader nella produzione di accessori di alto livello per gamer, content creator ed assemblatori di PC, oggi ha annunciato la nuova straordinaria collaborazione con Nanoleaf, uno dei pionieri nel settore dell’illuminazione smart, per integrare una serie di prodotti Nanoleaf RGB Smarter Home nell’ecosistema CORSAIR iCUE. Da oggi i giocatori possono estendere i sofisticati effetti RGB personalizzabili di CORSAIR iCUE alle pareti della propria camera ed agli ambienti circostanti tramite l’innovativa suite di dispositivi di illuminazione smart di Nanoleaf, tra cui Lines, Shapes, Canvas e Light Panels, per creare un’atmosfera esclusiva.

L’illuminazione smart di Nanoleaf perfettamente sincronizzata con il resto della configurazione RGB rende gli effetti luminosi di iCUE più smart e spettacolari che mai. Gli acclamati dispositivi di illuminazione smart a parete di Nanoleaf aggiungono splendidi effetti di illuminazione al PC e all’ambiente circostante. L’installazione è semplice: basta attivare il plugin per l’integrazione di Nanoleaf in iCUE ed iniziare a programmare i relativi dispositivi di illuminazione direttamente dal computer. Inoltre, gli utenti possono decidere di controllare le impostazioni di illuminazione tramite l’app Nanoleaf oppure direttamente in iCUE, così da controllare l’illuminazione in modo pratico ed intuitivo.

Gli utenti possono quindi scegliere tra vari scenari di illuminazione preimpostati, come Rainbow Wave, Rain o Watercolor, oppure crearne di propri per aggiungere alla postazione gaming colori ed effetti completamente personalizzati. L’integrazione con iCUE traspone alcuni effetti di monitoraggio delle prestazioni hardware ai prodotti Nanoleaf, colorando ad esempio la camera di rosso quando la temperatura di alcune componenti sorpassa una determinata soglia, e di verde quando invece la temperatura è normale.

Bertrand Chevalier, Vicepresidente esecutivo e responsabile generale del dipartimento Gaming, ha dichiarato: