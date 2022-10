Annunciato Need for Speed Unbound, ecco il trailer d’annuncio

Il noto publisher Electronic Arts e lo sviluppatore Criterion Games hanno finalmente rivelato ufficialmente Need for Speed Unbound, nuovo capitolo del franchise dedicato interamente al mondo delle quattro ruote. Secondo quanto annunciato da entrambe le compagnie, la produzione arriverà solamente su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, escludendo quindi l’uscita sugli scaffali dei negozi per le console old-gen: PlayStation 4 e Xbox One.

Intanto, ecco i dettagli forniti da Electronic Arts e Criterion Games per Need for Speed Unbound:

Gareggiate contro il tempo, superate in astuzia i poliziotti e qualificatevi ogni settimana per l’ultima sfida di corse su strada del Lakeshore, il Grand. Riempite il vostro garage con macchine personalizzate e messe a punto con precisione, vestitevi con uno stile unico e un abbigliamento esclusivo e illuminate le strade con una colonna sonora che riecheggia da ogni angolo del mondo.

In aggiunta, sono state svelate anche le caratteristiche principali del gioco:

Il mondo è la tua tela: Dai vita ai graffiti con uno stile visivo completamente nuovo, che combina la più recente street art con le auto più realistiche mai viste in Need for Speed. Accesso a un nuovo kit di strumenti pieno di effetti visivi e sonori energici, tra cui Burst Nitrous, un nuovo elemento di potenziamento per una velocità vertiginosa.

Esprimi te stesso al massimo delle tue capacità: Partecipa a incontri e sfoggia il tuo stile con una serie di oggetti della moda più recente del mondo, tra cui equipaggiamenti esclusivi. Poi portate lo stile della vostra macchina a un livello superiore e trasformatela con rivestimenti e tagli unici per abbinarla alla vostra leggendaria macchina personalizzata, prendete il comando nelle gare e create la vostra posa vincente per distinguervi dalla massa.

Trova la libertà mentre scorre:Una colonna sonora con alcuni degli artisti pionieri della scena hip-hop moderna, tra cui A$AP Rocky e AWGE, offre una selezione di brani originali e di genere diverso. Le musiche originali sono state create dal produttore francese Brodinsky. Le canzoni, che si rifanno a varie espressioni hip-hop di tutto il mondo, incarnano la cultura underground stessa, che è il cuore di Lakeshore.

