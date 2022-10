Red Bull Indie Forge: scelti i 5 videogame indipendenti finalisti

La scelta dei giurati è ricaduta su prodotti molto diversi fra loro, alcuni dalla narrativa forte e ingegnosa, altri invece dalle meccaniche divertenti e innovative. Ad accomunare molti di loro è una particolare attenzione a tematiche di attualità , a riprova del fatto che il videogioco si sta affermando sempre di più come medium attraverso il quale sensibilizzare su temi importanti che stanno a cuore alle generazioni più giovani e non solo.





Venice 2089 rientra a pieno titolo nella categoria guidata dalla narrazione: ambientato in una Venezia che sta subendo i drammatici effetti del cambiamento climatico, vede lə protagonistə aggirarsi per una città semideserta a bordo di un hoverboard . Sviluppato dal neonato Safe Place Studio , fondato nel 2021, incarna la preoccupazione delle nuove generazioni per l’ambiente e sarà disponibile per PC dal 14 ottobre . Un altro gioco dal tema forte è Extra Coin , avventura grafica a scorrimento orizzontale di CINIC Games , che si svolge in un mondo dove tutti gli esseri umani hanno dedicato la loro vita a un social network. Sull’onda del trend del true crime, tra la cinquina vincente emerge anche Crime ‘O Clock , gioco di indagine ed esplorativo realizzato da Bad Seed , dove – con l’aiuto di una curiosa IA – il giocatore dovrà destreggiarsi con il viaggio nel tempo risolvendo al contempo complessi misteri.





Nella seconda categoria, troviamo senza dubbio Caracoles , che significa chiocciola in spagnolo: un titolo sviluppato da Yonder che promette di diventare il party game perfetto. Al comando di una curiosa chiocciola, i concorrenti dovranno sfidarsi per arrivare per primi al traguardo dimostrando le proprie abilità. Rientra qui anche Spanky’s Battle Swing , un platform creato da Green Flamingo in stile cartoon anni ’30 in cui tutto, ma davvero tutto, si muove a tempo di musica electro swing: basta seguire il ritmo.





La carrellata di candidature ricevute ha regalato un vero e proprio spaccato sulla direzione che sta prendendo il mondo videoludico italiano , almeno per quanto riguarda le tematiche trattate e la visione del videogioco non soltanto come mero intrattenimento. Ne è sicuramente un esempio la forte presenza del cambiamento climatico e dei suoi effetti in ben più di una candidatura: oltre a Venice 2089 , che incentra la sua trama proprio su questo, l’argomento viene toccato da Florifer , gioco esplorativo di NuraxInteractive con elementi platform in cui il protagonista si risveglia in un mondo post-apocalittico da cui sono scomparsi i fiori, ma anche dall’avventura grafica Satan Jr . di Adalot Networks , in cui il figlio del ben noto Re dell’Inferno viene incaricato di firmare nuovi contratti con gli esseri umani e si ritrova a vivere situazioni incredibili, tra disastri ambientali e sociali. Anche il gestionale dal forte animo educativo targato Middle Finger Entertainment , Animal Cards , si lega a questi temi, con la necessità di gestire al meglio biomi ed ecosistemi per permettere a tutti gli animali di vivere in buone condizioni.





Un altro argomento ricorrente tra i videogiochi arrivati sotto gli occhi dell’esperta giuria riguarda i pericoli dei social network e del loro abuso. Il già citato Extra Coin non è il solo titolo a trattare quest’argomento: lo fa anche il curioso LIV THE GAME , nato dalla mente degli sviluppatori di Specter Games , un videogioco investigativo che consiste nel raccogliere informazioni attraverso vari filmati per scoprire che fine ha fatto Liv, una notissima influencer. Un altro tema che è emerso tra i candidati è un vero e proprio specchio dei tempi: l’importanza della salute mentale e dell’ inclusione . Scarred , titolo di BunnyHop Games, racconta la storia e l’evoluzione di un ragazzo affetto da bipolarismo, mentre Imperfection , di Runaways Studio, tratta il tema dell’accettazione di sé stessi e della propria fallibilità. Questi aspetti tornano – anche se non da protagonisti – anche in altri titoli candidati.



Per i più curiosi di scoprire nel dettaglio le caratteristiche dei videogiochi entrati nella shortlist, i vincitori della durissima selezione saranno protagonisti delle prossime dirette sul canale Twitch, RedBullIT, previste a partire da giovedì 6 ottobre alle ore 16. Le dirette continueranno, sotto la guida del giornalista Marco Mottura, ogni giovedì per un totale di 5 appuntamenti, il 13 ottobre, il 20 ottobre, il 3 novembre, per concludersi il 24 novembre. Per approfondire nei dettagli il gameplay, gli appassionati non potranno perdersi nemmeno le dirette di Kurolily. La creator, infatti, porterà i 5 finalisti sul suo canale per mostrare alla sua affezionata community il gameplay dei titoli in shortlist. Infine, l’ultima data da segnare sul calendario è il 15 dicembre, quando si svolgerà la finalissima del Red Bull Indie Forge.