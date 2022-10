One Piece Odyssey: il nuovo trailer mostra Alabasta

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di One Piece Odyssey, atteso nuovo gioco legato al manga di Eiichiro Oda in arrivo nel 2023. Il filmato di oggi mostra il Regno di Alabasta, e potete vederlo in fondo alla notizia.

La Ciurma di Cappello di Paglia, bloccata ora sulla misteriosa isola di Waford, dovrà visitare le proprie memorie per recuperare, grazie anche all’aiuto di Lim, i propri poteri.

L’avventuroso viaggio dei nostri famosi pirati li porterà attraverso un mondo fatto delle loro memorie del Regno di Alabasta: in questa avventura i pericoli nascosti nelle dune di sabbia del deserto li riporteranno indietro a quando veleggiavano sulla Going Merry, la loro fedele prima nave.

Ma, dopo aver vissuto due anni di avventure, la Ciurma è adesso cresciuta e cambiata e anche se il mondo creato dalle loro memorie a prima vista sembra lo stesso, gli eventi e le avventure che avvengono lì sono una nuova e diversa storia, che regala ai giocatori nostalgia ma anche eccitazione per nuove esperienze originali!

ONE PIECE ODYSSEY sarà disponibile dal 13 gennaio 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via STEAM. Qui sotto potete vedere il trailer che svela Alabasta.