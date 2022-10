A Plague Tale Requiem: pubblicati tutti e quattro i dietro le quinte

Focus Entertainment ha pubblicato il quarto e ultimo episodio dedicato a A Plague Tale: Requiem della serie “In Focus”. In vista dell’uscita del gioco il 18 ottobre, i giocatori possono ascoltare le storie su come è stato realizzato Requiem dai creatori di Asobo Studio, intervistati dall’influencer francese Maghla. Potete scoprite la storia, la costruzione del mondo, la tecnologia e il gameplay in questa serie di interviste in quattro parti disponibili tutte ora, e che potete vedere qui sotto.

Un racconto in divenire

La serie In Focus di A Plague Tale’s Requiem comprende quattro episodi, ognuno dei quali riunisce tre membri di Asobo Studio per condividere i loro viaggi creativi che hanno dato vita al seguito di A Plague Tale: Innocence.

Episodio 1: Storia invita Kévin Choteau (Game Director), Sébastien Renard (Lead Writer) e David Dedeine (Creative Director) a collocare il secondo capitolo di A Plague Tale in relazione al primo e a parlare dell’evoluzione degli eroi di A Plague Tale, Amicia e Hugo De Rune, del loro rapporto, dei loro atteggiamenti, delle loro abilità e delle nuove dinamiche coinvolte.

Episodio 2: Costruzione del Mondo invita Olivier Ponsonnet (Art Director), David Dedeine (Creative Director) e Kévin Choteau (Game Director) a parlare del lavoro di worldbuilding svolto per questo sequel, che continua a dare un grande senso alla storia e porta Amicia e Hugo a sud, verso il Mediterraneo e la sua esplosione di luce e colori.

Episodio 3: Tech invita Brice Davin (Produttore esecutivo), Cyril Doillon (Lead Gameplay Engineer) e Julien Guérin (Cinematic Director) a condividere le sfide e le innovazioni associate allo sviluppo di A Plague Tale: Requiem come gioco esclusivo next-gen, sfruttando appieno la tecnologia più avanzata disponibile.

Episodio 4: Gameplay invita Kévin Pinson (Lead Level Designer), Kévin Choteau (Game Director) e David Dedeine (Creative Director) a renderci partecipi del lavoro svolto per offrire nuove possibilità di gameplay, verso un’esperienza più flessibile, con maggiore libertà per il giocatore pur mantenendo una forte direzione narrativa.

A Plague Tale: Requiem uscirà il 18 ottobre su Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC e in versione Cloud su Nintendo Switch. Il gioco sarà inoltre disponibile al day one con Xbox Game Pass per console, PC e Cloud. Vi lasciamo anche alla nostra intervista al game director Kevin Choteau, presente anche in questi video dietro le quinte.