Dead by Daylight: svelato l’evento per Halloween

È il momento più spaventoso dell’anno: Halloween è in arrivo in Dead by Daylight. Per l’occasione Behaviour ha pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

I giocatori potranno sperimentare la Hall of Fame dell’orrore sotto una nuova e inquietante luce… e scoprire perché il Regno delle Entità è il posto migliore per spaventarsi, essere agganciati e, si spera, fuggire e ricominciare tutto da capo. I giocatori possono partecipare alle celebrazioni di Haunted by Daylight, che iniziano l’11 ottobre e si concludono il 3 novembre. I festeggiamenti di Haunted by Daylight prenderanno il via con l’uscita delle attese Collezioni del negozio, mentre il 12 ottobre verrà rilasciato il nuovo Tomo dell’Archivio. Infine, l’ambito evento di Halloween in-game sarà attivo il 13 ottobre.

L’evento di gioco Haunted by Daylight, accessibile dal 13 ottobre al 3 novembre, consentirà ai giocatori di sfruttare una serie di orribili cosmetici da sbloccare, l’atmosfera inquietante della Nebbia e le intense challenge. La lobby e le schermate di caricamento di Dead by Daylight saranno addobbate con zucche e decorazioni spaventose. I giocatori sperimenteranno anche un nuovo gameplay che richiederà loro di raccogliere e rubare “Energia del Vuoto”. Infine, saranno disponibili ricompense giornaliere per il login.

Dead by Daylight organizzerà anche un Free Weekend dal 27 ottobre al 1° novembre, in occasione proprio della festa.

Qui sotto potete vedere il filmato.