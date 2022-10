Catan: annunciata la versione console

Dovetail Games ha annunciato CATAN – Console Edition, che uscirà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S nel 2023 (data precisa non svelata). Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

CATAN – Console Edition dà vita al popolare gioco da tavolo, con caratteristiche che ampliano il classico di 27 anni fa. CATAN – Console Edition include tessere altamente dettagliate che immergeranno i giocatori nell’isola di CATAN, un nuovo modo di giocare in locale con un massimo di quattro amici e una modalità multigiocatore per giocare con i catanians di tutto il mondo.

Natalie Dodd, Studio Producer di Dovetail Games, ha dichiarato:

“Abbiamo collaborato a stretto contatto con Nomad Games e CATAN per offrire ai giocatori un’esperienza autentica, diversa da qualsiasi altra. Abbiamo cercato di prestare attenzione ai piccoli dettagli, come i festoni che decorano la strada più lunga o il piccolo camino quando qualcuno costruisce una città; ogni parte del gioco è stata accuratamente progettata per dare vita al tabellone. La possibilità di giocare in locale con gli amici è un’aggiunta nuova ed entusiasmante. I giocatori possono tenere traccia delle carte utilizzando i loro telefoni, eliminando così il rischio che altri giocatori vedano le vostre risorse. Non vediamo l’ora di mostrare a tutti questa fantastica funzione!”.

Il gioco in locale permette ai giocatori di giocare con un massimo di quattro amici nella stessa stanza semplicemente iniziando una partita, collegando il proprio telefono, tramite un semplice codice QR, e giocando. I giocatori possono poi tenere traccia delle loro carte utilizzando il telefono. Questa semplice soluzione consente ai giocatori di organizzare rapidamente una partita e di giocare senza sacrificare la privacy della mano di ciascun giocatore.

I gioco sarà dotato di multiplayer e di un sistema di classifiche. Le partite possono essere fatte con gli amici o contro altri giocatori di tutto il mondo. Il sistema di classificazione multigiocatore cercherà di abbinare i giocatori in base al livello di abilità e si aggiornerà alla fine di ogni partita.

Lasciandovi al filmato d’annuncio qui sotto, vi ricordiamo che di recente, sempre di Dovetail Games, è uscito Train Sim World 3.