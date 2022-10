Logitech G Herman Miller presentano Vantum, nuova Gaming Chair progettata per i gamer moderni

Jon Campbell, General Manager of Gaming di Herman Miller, afferma:

“In qualità di marchio incentrato sulle performance, la nostra ambizione finale è quella di sbloccare il potenziale di ogni giocatore attraverso soluzioni e ricerche ponderate che risolvano i problemi, producano risultati e consentano cambiamenti significativi a ogni livello di gioco. La Vantum Gaming Chair è la nostra risposta alla richiesta della community di ottenere di più dalla nostra partnership. Offre la stessa ergonomia avanzata, una qualità impareggiabile e il fascino della Embody Gaming Chair originale, ma ora con più opzioni di colore e un prezzo più accessibile”.

Aron Drayer, Head of Marketing Partnerships di Logitech G, ha dichiarato:

“Negli ultimi 3 anni, Logitech G e Herman Miller hanno collaborato con la visione comune di offrire ai giocatori soluzioni di design ergonomiche e ad alte prestazioni. Siamo entusiasti di passare alla fase successiva della nostra collaborazione con questo memorabile prodotto. Insieme a Herman Miller, la nostra passione condivisa e la nostra volontà di offrire ai giocatori il meglio hanno continuato a spingere in avanti la nostra creatività e la nostra esperienza e non potremmo essere più entusiasti di presentare Vantum alla community”.

La Vantum Gaming Chair supporta la postura attiva in avanti, una posizione che, come è stato dimostrato, favorisce la concentrazione e i tempi di reazione, due fattori che svolgono un ruolo cruciale quando si gioca. Per raggiungere questo obiettivo, Vantum è stata progettata per posizionare proattivamente gli utenti in una posizione attiva/eretta nel momento in cui si siedono, sfruttando un cuscinetto di seduta adattato e PostureFit, che fornisce un supporto regolabile alla parte bassa della schiena e rinforza il bacino, prevenendo il rischio di scivolamento e affaticamento. Per aiutare ulteriormente i giocatori ad assicurarsi di essere nella posizione corretta, le regolazioni dell’inclinazione sono corredate da un feedback numerico che consente ai giocatori di identificare e richiamare facilmente le impostazioni preferite.

Una delle nuove caratteristiche del design di Vantum è la presenza di un poggiatesta. Quando non si è in posizione di gioco attiva, il poggiatesta regolabile offre ai giocatori il massimo comfort sostenendo correttamente l’area in cui la base della testa incontra la colonna vertebrale. Questo meccanismo esercita una pressione diretta minima o nulla sul collo, consentendo ai giocatori di rilassarsi con facilità.

afferma Campbell:

“Uno degli elementi che i nostri team hanno notato durante la ricerca è che i giocatori hanno bisogno di versatilità. Una postura attiva e forte è fondamentale per il gioco, ma avere una posizione altrettanto sostenuta e reclinata per i momenti di relax è fondamentale per i giocatori moderni che non solo giocano, ma guardano streaming e film, chattano con gli amici, partecipano a eventi virtuali o semplicemente hanno bisogno di un momento per rilassarsi dopo un match impegnativo”.

Per supportare ulteriormente la posizione reclinata, Vantum è la prima sedia da gaming che offre un cuscinetto di supporto toracico, che serve a sostenere adeguatamente la parte superiore della schiena, il collo e la testa quando si è in posizione rilassata. Il poggiatesta e il supporto toracico lavorano insieme per garantire la possibilità di alleviare l’accumulo di pressione e ritrovare la concentrazione quando necessario, soprattutto quando durante lunghe sessioni di gioco.

Sia che il giocatore sia in posizione verticale immerso in una partita intensa, sia che si appoggi allo schienale in un momento di riposo o in una posizione intermedia, il cuscino flessibile di Vantum offre comfort e sostegno distribuendo la pressione in modo appropriato in risposta a qualsiasi postura, favorendo l’equilibrio e la circolazione. Il rivestimento della seduta è costituito al 100% da tessuto riciclato post-consumo ad alte prestazioni.

Per quanto riguarda l’aspetto finale della sedia, la Vantum Gaming Chair è stata sottoposta a numerose revisioni per garantire che le esigenze dei giocatori fossero prioritarie sia nell’estetica che nell’aspetto. Dice Campbell:

“Questo progetto è iniziato con la sfida di decostruire l’essenza di una sedia da gaming. Come si fa a far sentire una sedia viva e attiva, non lenta e sedentaria? Come si fa a comunicare visivamente, attraverso i colori e le emozioni, ciò che la tecnologia e l’architettura del prodotto sono destinate a fare?”.

Il risultato finale è una sedia espressiva e audace, che culla visivamente e fisicamente l’utente e al tempo stesso offre un supporto tecnico. Visivamente leggera, fluida e scultorea, la Vantum Gaming Chair coniuga perfettamente comfort, sostegno e competizione per il gamer moderno. La sedia è poi ulteriormente personalizzabile essendo disponibile in tre brillanti colori: Polar, Flare e Obsidian.

La Vantum Gaming Chair è ora disponibile al prezzo di 1.298€. Come il resto della gamma, Vantum è stata rigorosamente testata e costruita per durare nel tempo, con una garanzia di 12 anni. La sedia è realizzata con materiali durevoli e sostenibili, tra cui alluminio pressofuso e nylon caricato vetro. Vantum è disponibile per l’acquisto presso i punti vendita Herman Miller e su hermanmiller.com/gaming.