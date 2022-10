Skull and Bones: il nuovo diario di bordo è sulla customizzazione

Ubisoft ha pubblicato il secondo diario di bordo (qui il primo) di Skull and Bones, titolo piratesco in arrivo nel 2023. Il filmato di oggi, che potete vedere in fondo alla notizia, si concentra sulla personalizzazione della propria nave, dal vero e proprio arredamento, passando per la ship vanity, il mondo in cui si mostra la propria imbarcazione, dalle vele ai vari ornamenti. Non poteva mancare la personalizzazione del proprio pirata.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che, inizialmente previsto per novembre Skull and Bones è stato rinviato al 9 marzo 2023, su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC e Amazon Luna, ed è prevista un open beta prima del lancio.