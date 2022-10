Humankind: arriva il fine settimana gratuito, espansione Together We Rule in arrivo a novembre

Humankind, lo strategico a turni a tema storico dove riunite insieme culture differenti per creare la tua civiltà originale è disponibile gratuitamente su Steam per tutto il fine settimana. Inoltre è disponibile il pre- ordine di Together We Rule, l’espansione che si concentra sulla diplomazia, in arrivo il 9 novembre. Di seguito una panoramica della nuova espansione in arrivo a novembre:

Congresso di Humankind : partecipate a riunioni generali inter-imperiali con questo congresso, dove i giocatori potranno votare e decidere questioni globali e gestire conflitti internazionali con le altre fazioni.

: partecipate a riunioni generali inter-imperiali con questo congresso, dove i giocatori potranno votare e decidere questioni globali e gestire conflitti internazionali con le altre fazioni. Ambasciata : usate questo nuovo Quartiere per firmare accordi convenienti per entrambi gli imperi, come gli addestramenti congiunti o trattati sulla ricerca. Potete anche utilizzare la vostra Influenza (una nuova valuta) per forzare un impero a prendere decisioni specifiche a tuo favore, come ridurre il supporto in guerra o aumentare la domanda di beni di importazione.

: usate questo nuovo Quartiere per firmare accordi convenienti per entrambi gli imperi, come gli addestramenti congiunti o trattati sulla ricerca. Potete anche utilizzare la vostra Influenza (una nuova valuta) per forzare un impero a prendere decisioni specifiche a tuo favore, come ridurre il supporto in guerra o aumentare la domanda di beni di importazione. Spie : sfruttate questa nuova unità per raccogliere Influenza, oppure per infiltratevi tra gli imperi nemici per sabotarli o seminare disinformazione.

: sfruttate questa nuova unità per raccogliere Influenza, oppure per infiltratevi tra gli imperi nemici per sabotarli o seminare disinformazione. Affinità diplomatica: la nuova affinità Diplomatica consente alle diverse culture di giocare un ruolo più attivo dal punto di vista diplomatico.

Di seguito una panoramica di Humankind:

Combinate fino a 60 culture storicamente esistite mentre guidate il vostro popolo dall’epoca antica fino a quella moderna. Partendo dalle umili origini di una tribù del neolitico, attraversate l’epoca antica nei panni dei babilonesi, affrontate l’epoca classica con i maya, quella medievale con gli omayyadi, gli inizi dell’epoca moderna con i britannici e così via. Ogni cultura aggiungerà un livello speciale di gameplay, portando a esiti illimitati.

Caratteristiche

Una Storia Unica : affrontate eventi storici, prendi decisioni morali di grande importanza e fate scoperte scientifiche.

: affrontate eventi storici, prendi decisioni morali di grande importanza e fate scoperte scientifiche. Lasciate il segno: ogni grande impresa che porterete a termine aumenterà la vostra gloria e lascerà un segno nei secoli a venire nel mondo.

Humankind è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e PC tramite Steam.