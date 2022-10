Genshin Impact: ecco il character teaser su Nilou

La versione 3.1 di Genshin Impact, intitolata King of Deshret and the Three Magi, è ormai disponibile su PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5.. Il nuovo aggiornamento aggiunge la zona desertica di Sumeru e il nuovo personaggio a quattro stelle Candace con Hydro Vision. Il personaggio sarà presente nella prima metà dell’aggiornamento che comprende il banner del primo nuovo personaggio a cinque stelle Mahamatra Cyno, che utilizza una Electro Vision, e la re-run dell’Anemo Archon Venti. Nella seconda metà saranno disponibili il banner del nuovo personaggio a cinque stelle di Sumeru Nilou, la danzatrice che utilizza Hydro Vision, e la re-run di Eula. Di recente sono stati annunciati i nuovi personaggi che saranno presenti nei banner della versione 3.2.

Hoyoverse ha pubblicato un nuovo trailer per Nilou, il personaggio a cinque stelle Hydro, nel trailer intitolato Nilou: Dancing Grace. Il personaggio è la stella del Zubayr Theater, dove si esibisce soprattutto durante il festival di Sumeru, rallegrando il pubblico con la sua dolce voce e la sua danza aggraziata. Nilou è uno dei personaggi già apparsi nella versione 3.0 durante la prima parte dell’Archon Quest.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.