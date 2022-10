Scopriamo le slot a tema horror più tenebrose

Chi si diverte con i giochi slot non si accontenta più delle emozioni derivanti dal gioco in sé ma spera di dilettarsi con un immaginario rappresentato dagli sviluppatori informatici che rielaborano il tema slot machine con nuove interfacciò grafiche e sonore anche a tema horror.

Ci sono delle slot amate e che hanno creato delle linee di produzione specifica con aggiornamenti dei programmatori che ne sfornano delle versioni aggiornate che un pubblico di affezionati aspetta con ansia.

Spesso sono proprio i film a fare da esempio per le case produttrici di slot machines, sovente affidandosi a temi tratti da dei giochi online, a loro volta ispirati al mondo del cinema.

Quindi rimane il divertimento, l’entertainment ma anche la passione per chi viva le emozioni dei rulli che si incrociano con simboli, loghi e numeri.

Il successo è assicurato come i brividi che non mancano anche giocando con le versioni online, le quali vivono un momento di espansione grazie alla diffusione di internet ed alla comprovata comodità di accedere ai portali di gioco e provare a puntare sui rulli di una slot o di un’altra, scegliendo il tema visivo preferito, agevolmente.

Non ci si aspettava, questo no, di vedere un connubio tra Horror e giochi slot ma è da tempo che il gusto del pubblico si è evoluto sdoganando dei generi ritenuti di nicchia o marginali, in specie tra chi si approccia ad un gioco online per finalità ludiche e curiosità. Eppure, già molti decenni or sono qualcuno avrà riflettuto sulla possibilità di successo di un genere nato attorno al diciottesimo secolo, con il romanzo “Il castello d’Otranto”, originato nel 1764 ad opera dello scrittore Horace Walpole, nel mondo del Cinema.

Sappiamo che nacque un genere ad hoc con una mole di appassionati che hanno seguito l’Horror sui fumetti e poi al Cinema ma adesso anche giocando alle slot.

Ce ne sono alcune che hanno riscontrato un alto gradimento, una ha un nome iconico: a Nightmare on Elm Street che ha sbancato con il nome più famoso delle saghe Horror e cioè l’antieroe ributtante conosciuto come Freddy Krueger; chi l’ha sviluppata sono gli sviluppatori della software house Random Logic con un’idea coraggiosa e anticonvenzionale.

Il gioco è quello di far girare i rulli come una qualsiasi slot machine ma aspettando delle combinazioni tra icone prese dalle clip prese dalle scene della serie Horror.

Colpisce anche Lost Vegas della Microgaming; colpisce per la cura dei dettagli e l’ambientazione resa ottimamente con delle icone prese dalle migliori saghe a tema Zombie con una particolarità: la scelta di interpretare un ruolo a scelta tra il sopravvissuto della catastrofe o uno zombie che si mangia le persone.

Una scelta invidiabile, ironicamente parlando.

Chiude la serie la Game Art con una creazione di successo: Circus of Horror.

Circus of Horror è una slot machine che ci riporta al più classico dei temi orrorifici che è il Circo degli Orrori ed il Clown mostruoso e psicopatico che ci ricorda “It”; non mancano altri mostri come mummie e demoni, il tutto in una grafica che fa impressione e che aumenta il livello di adrenalina, rullo dopo rullo.