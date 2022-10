Xenoblade Chronicles 3: il secondo Expansion Pass sarà disponibile dal 14 ottobre

Xenoblade Chronicles 3 è stato annunciato all’inizio di quest’anno e poi lanciato il 29 di luglio. Sempre nel mese di luglio Monolith Soft aveva annunciato l’arrivo di alcuni DLC per il titolo, il primo dei quali è arrivato insieme al gioco. L’azienda ha rivelato, tramite Twitter, la data del secondo Expansion Pack, New Hero and Quest Challenge Battle with Strong Enemies e Newly Designed Fashion Equipment, sarà disponibile dal 14 ottobre. Insieme al contenuto sarà disponibile anche il nuovo personaggio Ino, presentato come una Lama Artificiale, e verso il quale Noah e i suoi amici nutrono dei sospetti. Di seguito la descrizione:

Il secondo “Expansion Pass” dovrebbe essere finalmente rilasciato il 14/10 (venerdì). Il nuovo eroe “Ino” che appare nella seconda puntata sembra essere stato inventato dal Great Nopon! Si presenta come una “Lama Artificiale”, ma sembra che Noah ei suoi amici siano sospettosi di lui.



Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Un emozionante gioco di ruolo e avventura vi attende in Xenoblade Chronicles 3. Partite alla scoperta di un mondo unico, affrontate creature feroci e aiutate Noah, Miyo e i loro amici a spezzare una volta per tutte l’infinito ciclo di violenza che affligge le loro patrie.

Caratteristiche

Combattete per vivere : un gruppo di sei soldati decide di mettere da parte le proprie differenze e unire le forze per smascherare una nuova minaccia .

: un gruppo di sei soldati decide di mettere da parte le proprie differenze e unire le forze per . Un mondo da esplorare: con i suoi panorami mozzafiato, la sua variegata fauna e i suoi punti di riferimento unici, l’epico mondo di Aionios aspetta solo di essere esplorato. Tenete traccia dei tuoi incontri usando il Diagramma Intesa, una mappa che registra i personaggi in cui ti imbatti nel corso dei vostri viaggi e le relazioni tra di essi.

