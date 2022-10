Pete Hines promosso a capo del global publishing di Bethesda

Pete Hines, ex vicepresidente senior del marketing e delle comunicazioni globali di Bethesda Softworks, è stato promosso a responsabile del publishing globale dello studio, come conferma GamesIndustry.biz. Inoltre, Erin Losi, vicepresidente del marketing e delle comunicazioni globali, guiderà ora tutte le attività di marketing e comunicazione globali di Bethesda.

Hines è entrato in Bethesda Softworks nel 1999 come membro del team di marketing, occupandosi principalmente di pubbliche relazioni per i progetti Fallout dello studio.

Pete Hines ha dichiarato:

È un privilegio dirigere il publishing globale di Bethesda, un luogo che è stato la mia casa per 23 anni. È rincuorante pensare a quanta strada abbiamo fatto in questo periodo e sono entusiasta di lavorare in questo nuovo ruolo per aiutare i nostri team di livello mondiale a creare giochi fantastici”.

Losi è entrata in Bethesda Softworks nel 2005, come senior manager di PR e marketing. È diventata direttore del marketing nel 2017, vicepresidente associato del marketing globale nel 2018 e nel 2019 è arrivata al suo ruolo attuale.

Losi ha aggiunto:

“Quando ho iniziato a lavorare in Bethesda, eravamo in pochi e lavoravamo alle campagne per Skyrim, Fallout 3 e altro ancora. Da allora, siamo cresciuti fino a diventare un team di marketing e comunicazione di livello mondiale, ed è stata una grande gioia per me essere parte di questa crescita al fianco di Pete. È un onore entrare a far parte dell’alta dirigenza di Bethesda e guidare ora un team globale di creativi pluripremiati verso il futuro e metterli in condizione di continuare il loro grande lavoro sulla nostra prossima lineup.”

Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha concluso