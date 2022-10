The Callisto Protocol: svelata la longevità del gioco

Nei prossimi mesi è in arrivo una cavalcata di giochi promettenti e, in questo nutrito gruppo, The Callisto Protocol è uno di quelli che ha attirato l’attenzione di molti. In vista del lancio, lo sviluppatore Striking Distance Studios ha rivelato la durata del gioco e ha parlato brevemente della sua durata.

In un’intervista rilasciata alla rivista EDGE, il CEO e fondatore di Striking Distance Studios, Glen Schofield, ha dichiarato che il titolo avrà una durata media di 12-14 ore. Detto questo, Schofield afferma che il titolo survival horror avrà anche molti “percorsi beta” che aggiungeranno valore di rigiocabilità e incoraggeranno le conversazioni tra i giocatori che hanno preso strade diverse per arrivare alla fine.

Schofield ha dichiarato durante l’intervista:

Sono arrivati più tardi nel gioco, ma alcuni di essi sono davvero fantastici. E non vi diciamo dove sono o quante sono. Ma se esplorate davvero, potrebbero essere più lunghe.

In precedenza Schofield aveva detto che, sebbene The Callisto Protocol sia in gran parte un’esperienza lineare, ha “un sacco” di contenuti nascosti e opzionali, alcuni dei quali riveleranno anche qualcosa di più sulla storia del gioco.

The Callisto Protocol verrà lanciato il 2 dicembre per PS5, Xbox Series X/S e PC.