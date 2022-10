Il sequel di Cyberpunk 2077 richiederà tra i 350 e 500 sviluppatori

Questa settimana CD Projekt RED ha presentato molti titoli futuri, da una nuova trilogia di Witcher che inizierà con Project Polaris a un sequel di Cyberpunk 2077. Quest’ultimo ha il nome in codice di Project Orion ed è interessante perché sarà sviluppato in CD Projekt RED Nord America. Il team di sviluppo principale, tra cui il lead quest designer Paweł Sasko, si trasferirà a Boston per fondare lo studio e lavorare al titolo.

Per quanto riguarda il numero di sviluppatori necessari per il titolo, il direttore finanziario di CD Projekt Red Piotr Nielubowicz ha ritenuto che 350-500 sviluppatori fossero una stima sicura. Parlando in una recente chiamata agli investitori ha detto:

Lo studio nordamericano sarà composto da team che lavoreranno da Boston e da un team che lavorerà da Vancouver. Il progetto sarà supportato anche da sviluppatori polacchi. Per quanto riguarda l’organico totale necessario per una produzione di questo tipo, credo che il miglior riferimento sia Cyberpunk 2077, la nostra uscita più recente e un buon punto di riferimento quando si pensa all’organico di sviluppo e a progetti futuri di questa portata. Credo che si possa ipotizzare che siano necessari tra i 350 e i 500 sviluppatori.

Qualunque sia la dimensione totale del team, CD Projekt RED sta pubblicando numerose posizioni sul suo sito web. Non è prevista alcuna finestra di rilascio per Orion, quindi è probabile che sia ancora lontano.

Nel frattempo, CD Projekt RED sta lavorando alla prima e unica espansione a pagamento di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. È in fase di produzione finale, quindi è possibile una data di uscita nella prima metà del 2023. Sono previsti anche ulteriori aggiornamenti, tra cui un rinnovamento del sistema di polizia e dei combattimenti corpo a corpo, che però saranno esclusivi per le piattaforme current-gen. Insomma, ancora non sappiamo cosa ci attenderà con il sequel di Cyberpunk 2077, ma seguiremo ovviamente gli sviluppi da vicino.