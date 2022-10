Overwatch 2: in arrivo nuovo corto su Kiriko

Da qualche giorno è arrivato Overwatch 2, nel suo nuovo formato free-to-play della modalità pvp, di cui vi abbiamo appena portato il nostro provato.

Blizzard ha fatto sapere nelle ultime ore che arriverà un nuovo corto animato dedicato all’ultima eroina aggiunta nel roster dell’hero shooter, ovvero Kiriko (di cui noi vi rimandiamo alla nostra guida, qualora volesse sapere di più sulle skill dell’healer con la volpe). Il corto verrà trasmesso durante la cerimonia di apertura del TwitchCon di San Diego quando qui in Italia sarà la mezzanotte, tra il 7 e l’8 ottobre.

A settembre era stato pubblicato un primo filmato che parlava della storia di Kiriko:

Kiriko cresce a Kanezaka, con madre e nonna, legate al tempio e il culto dello spirito della volpe: si porta dietro quindi le tradizioni del culto che gli insegna la nonna, ma l’arte del ninja la apprende dalla madre. Si prende dunque la parte combattiva dalla madre e quella di supporto dalla nonna. Kiriko è inoltre cresciuta vicino a Genji ed Hanzo. La madre allenava gli Shimada. Testimone della caduta degli Shimada, l’assassinio del capo clan porta un vuoto nella comunità, con il clan rivale degli Hashimoto a prendere il sopravvento, terrorizzando la comunità stessa. Kiriko, vedendo le ingiustizie fatte, tra cui il rapimento del padre, entra a far parte di un gruppo di giovani combattenti chiamati Yokai.

Qui sotto potete vedere il tweet sul profilo ufficiale di Overwatch 2.

🌎 World Premiere Alert 🌎

Get ready for a brand-new animated short film starring everyone’s favorite new support hero, Kiriko 🦊 during the #TwitchCon Opening Ceremony!

Coverage begins Oct 7 @ 3PM PT pic.twitter.com/bhiB0G0Ykg

— Overwatch (@PlayOverwatch) October 6, 2022