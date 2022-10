No Man’s Sky disponibile su Switch, trailer di lancio

Hello Games e Bandai Namco Europe hanno fatto uscire oggi 7 ottobre No Man’s Sky su Nintendo Switch. Il gioco è acquistabile sia in formato digitale attraverso il Nintendo eShop che in versione retail in tutti i rivenditori. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Sempre da oggi è disponibile anche la versione fisica per PlayStation 5.

Oltre tutto arriva oggi anche l’aggiornamento 4.0, Waypoint, che porta una revisione agli elementi fondamentali del gameplay, tra cui le modalità di gioco, le dimensioni e l’usabilità dell’inventario, le milestone, la catalogazione dei viaggi e altro ancora. Qui sotto potete vedere il trailer della versione 4.0, che arriva su PC, Xbox One Xbox One X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Switch stessa.

Lanciato originariamente nel 2016, No Man’s Sky è un gioco di esplorazione e fantascienza ambientato in un universo generato a livello procedurale. Il gioco vanta un numero quasi infinito di pianeti e sistemi stellari inediti da esplorare, ognuno ricco di forme di vita da scoprire. I giocatori potranno scegliere di esplorare, creare oggetti, costruire, commerciare, combattere o cercare di sopravvivere in questo vasto scenario intergalattico.

Fin dal suo esordio sei anni fa, No Man’s Sky ha ricevuto ben 20 aggiornamenti importanti dei contenuti. I possessori di Nintendo Switch avranno a disposizione tutti questi aggiornamenti fin dal giorno del lancio, nonché molti altri in arrivo che aggiungeranno nuovi contenuti a questo vasto universo. Il 21° aggiornamento, Waypoint, è l’aggiornamento 4.0 e sarà disponibile da oggi per tutte le piattaforme, incluso Nintendo Switch. Waypoint apporta centinaia di modifiche a livello di progettazione in tutto il gioco, rendendolo il momento perfetto per intraprendere un nuovo viaggio in questo universo sia per i nuovi giocatori che per quelli più esperti.

La community di No Man’s Sky è una delle più grandi e accoglienti del settore. Per molti di loro è un “gioco per sempre”, con oltre mezzo miliardo di ore giocate, tra milioni di giocatori.

Come gioco con servizi live, No Man’s Sky viene continuamente sviluppato con un flusso costante di nuovi contenuti e funzionalità che arriveranno per tutte le piattaforme, incluso Nintendo Switch.

No Man’s Sky per Nintendo Switch è disponibile in tutto il mondo da oggi, venerdì 7 ottobre 2022.

Qui sotto, potete vedere il trailer di lancio per la versione Switch. Ancora più sotto, alcuni screenshot.