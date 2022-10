Chaos Head Noah: Steam ci ripensa, e lo fa uscire

Ad inizio mese vi avevamo fatto sapere dell’annuncio di Spike Chunsoft relativo al non arrivo di Chaos Head Noah su Steam. Alcune modifiche alle linee guida richieste dalla piattaforma Valve avevano portato il publisher a cercare altri store per la pubblicazione su PC, ma alla fine, Steam ci ha ripensato, pubblicandolo oggi 7 ottobre.

Spike Chunsoft ha ricevuto la seguente dichiarazione da parte di Valve:

“Il team di revisione dei contenuti di Valve, il gruppo che ha preso la decisione originale, ha riesaminato CHAOS;HEAD NOAH e ha deciso di invertire la rotta e di consentire l’uscita del gioco su Steam, così com’è. Abbiamo anche esaminato il processo che ha portato alla precedente decisione su CHAOS;HEAD NOAH e abbiamo apportato alcune modifiche per evitare situazioni come questa in futuro”.

Spike Chunsoft ha inoltre condiviso la seguente dichiarazione:

“Crediamo che questa decisione sia il risultato dell’incrollabile supporto dei fan della serie Science Adventure e di tutti i giocatori che attendono con ansia l’uscita di questo titolo. Le vostre voci sono state ascoltate. Apprezziamo sinceramente il vostro impegno. Ci auguriamo che continuiate a sostenere Spike Chunsoft e la serie Science Adventure”.

Dunque da oggi 7 ottobre Chaos Head Noah è disponibile anche su Steam, in contemporanea con la versione Nintendo Switch.

Oltretutto, Spike Chunsoft ha pubblicato un post riguardo delle aggiunte per gli utenti Steam che arriveranno dopo l’uscita del gioco:

I seguenti elementi saranno aggiunti alla versione Steam poco dopo il rilascio, non appena saranno pronti.

1. Costume DLC

Tutti gli utenti che acquisteranno CHAOS;HEAD NOAH prima e dopo l’uscita del DLC potranno ottenere il DLC gratuitamente alla sua uscita.

2. Oggetti della community (carte collezionabili, distintivi, ecc.)

Purtroppo le carte collezionabili non saranno distribuite per le ore di gioco trascorse prima dell’aggiunta degli oggetti della community. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Vi ringraziamo per la comprensione e la pazienza.

Qui sotto potete vedere il tweet che annuncia l’arrivo di Chaos Head Noah su Steam.