Death Stranding 2: producer lo conferma, per errore?

Stamattina vi avevamo fatto sapere di come l’attrice Elle Fanning sarà presente nel prossimo lavoro di Kojima Productions, che potrebbe a questo punto trattarsi del nuovo Death Stranding.

Il designer giapponese sta da tempo giocando su misteriosi teaser del suo nuovo lavoro, e superato infatti il who am I, è già partito il where am I? (con voci che parlerebbero di Shioli Kutsuna come prossima attrice ad essere svelata).

Ma tra tutti questi indovinelli, sembra che Kateryna Tarasova, producer a Kojima Prodctions, si sia lasciato sfuggire un dettaglio non da poco. Citando un tweet dello stesso Kojima relativo a tutti questi misteri e punti interrogativi, ha infatti messo come hashtag Death Stranding. Il fatto è che però ancora non è stato confermato quale sia il gioco di tutti questi teaser. Certo, pensando alle parole di Norman Reedus di qualche mese fa, e dei continui rumor di un seguito, non sarebbe una notizia neanche troppo inaspettata.

Fatto sta che il tweet è stato cancellato (ma ripreso comunque da Gematsu, come potete vedere in fondo alla notizia), e Tarasova ne ha pubblicato uno nuovo in cui dice di essersi dimenticata un punto interrogativo.

“Ragazzi, mi piacerebbe condividere la vostra eccitazione, ma è stata una lunga giornata e non sono riuscita a mettere un punto interrogativo alla fine di un tag:(

Vediamo cosa c’è di vero!

#deathstranding?

#mystery”

Forse non troppo convincente, e anzi sembrerebbe rinforzare ancora la tesi.

In ogni caso, non possiamo far altro che aspettare novità ufficiali in merito da parte di Kojima Productions, tra un mistero e l’altro, per Death Stranding 2.