Magic The Gathering: è arrivato Unfinity

Wizards of the Coast ha rilasciato Unfinity (MTG) carnevale fantascientifico di proporzioni cosmiche, con nuove divertenti ed esilaranti meccaniche. Il set contiene 244 carte e vede oggi la luce nella sua versione cartacea. C’è molto di più della semplice magia, nel vibrante e stravagante carnevale cosmico di Unfinity. Unfinity non solo infrange le regole, ma le fa addirittura esplodere nello spazio, essendo il primo UN-set che contiene carte “eterne” con bordo nero, legali per il gioco Commander, Legacy e Vintage. Alcune carte, tuttavia, sono pensate solo per il circo: queste sono caratterizzate da un ologramma a forma di ghianda, che indica che sono destinate solo al gioco occasionale.

L’ilarità abbonda in Unfinity, con nuove meccaniche assurdamente divertenti che hanno per tema lo spazio e il carnevale. Nuove carte Artefatto chiamate Attractions porteranno l’esperienza del carnevale in qualsiasi partita, attivando, mentre la carta è in gioco, abilità diverse a ogni turno in base al lancio di un dado a sei facce. Con minigiochi come “Dart Throw” o luoghi come “The Superlatorium”, che offrono una interattività unica e premi in-gioco, le attrazioni sono una parte cruciale di qualsiasi Draft di Unfinity. Il nuovo set introduce anche gli Stickers, che consentono ai giocatori di aumentare la forza/costituzione delle proprie carte o attivare nuove abilità applicando nuovi nomi, grafiche e statistiche alle carte esistenti. Gli Stickers possono essere acquistati con i Tickets, un nuovo contatore di risorse che si trova sulla maggior parte delle carte che possono essere personalizzate con adesivi.