Master Detective Archives RAIN CODE: tanti nuovi dettagli, e screenshot, su personaggi e ambientazione

Spike Chunsoft ha rilasciato oggi nuovi dettagli su Master Detective Archives: RAIN CODE, tra cui informazioni sull’ambientazione, i personaggi, le meccaniche di gioco e altri elementi di base. Il gioco d’avventura Lucid-Noir dai creatori della serie Danganronpa è previsto per la primavera del 2023 su Nintendo Switch in Nord America e in Europa.

Affrontate i casi irrisolti a Kanai Ward, una strana città ingabbiata da una pioggia incessante.

Master Detective Archives: RAIN CODE si svolge a Kanai Ward, una strana città dove piove costantemente. La città è divisa in diverse aree, ognuna con un’atmosfera diversa. Kanai Ward è anche la sede di una megacorporazione. Sia la città che l’azienda sono cresciute di pari passo, ma da qualche tempo la città è sotto il controllo della megacorporazione. Il governo non funziona correttamente e, a causa del suo isolamento, le interferenze dal mondo esterno sono scarse. Nel rione di Kanai, nessuno può opporsi alla megacorporazione, lasciando molti misteri irrisolti.

Introduzione dei personaggi: Protagonista e partner

Yuma Kokohead

Voce giapponese: Katsumi Fukuhara

Voce inglese: Lucien Dodge

Il protagonista, che soffre di amnesie. Il suo passato è sconosciuto, ma era in possesso di documenti che indicano che è stato inviato a Kanai Ward come detective in formazione presso un’agenzia della città. Partecipa alle indagini in corso. La mancanza di fiducia in se stesso lo porta a lamentarsi spesso. Tuttavia, possiede possiede un forte senso della giustizia e cerca di aiutare in modo disinteressato chiunque ne abbia bisogno.

Shinigami

Voce giapponese: Sayumi Suzushiro

Voce inglese: Anjali Kunapaneni

Un dio della morte incaricato di perseguitare Yuma. Di solito appare in forma di spirito. Visibile solo a Yuma, Shinigami è costantemente fluttuante e ondeggiante al suo fianco. Sebbene sia allegra e chiacchierone, il senso della moralità di questo dio della morte è lontano da quello degli umani. Le sue parole e le sue azioni a volte confondono Yuma. Nel Labirinto Labirinto del Mistero si trasforma in forma umanoide e ha il potere di intervenire nei problemi.

Introduzione dei personaggi: I Maestri Detective utilizzano poteri specializzati nelle indagini

Maestri Detective

Maestro Detective: tra i detective appartenenti all’Organizzazione Mondiale dei Detective, è un detective dotato di un potere specializzato chiamato Forte Forense che aiuta nelle sue attività investigative. I Master Detective sono esperti di indagini criminali. Utilizzando le loro abilità, sono in grado di ottenere informazioni e prove che altrimenti non sarebbero disponibili per le persone comuni. Insieme a Yuma, si occupano di casi difficili nel rione Kanai.

Meccaniche di gioco: Condurre indagini in tutta la città e andare a fondo di un caso nel caso nel Labirinto del Mistero!

Perlustrare le strade e indagare

L’intero quartiere di Kanai è riprodotto in 3D e può essere esplorato liberamente. Visitate i vari luoghi, comprese le scene del crimine, e raccogliere indizi conducendo interviste. Evitate di trascurare indizi nascosti esaminando a fondo la scena del crimine da varie angolazioni.

Il Labirinto del Mistero, un mondo che racchiude il mistero

Avanzate nel Labirinto del Mistero, un mondo che incarna i misteri del mondo reale, e risolvete gli enigmi legati al mistero, e risolvere gli enigmi legati al caso per arrivare alla verità. Il Labirinto del Mistero è uno spazio in cui gli esseri umani non possono interferire, né la megacorporazione può sopprimere e insabbiare le verità scomode.

Il Labirinto del Mistero cambia aspetto man mano che lo si attraversa. Avvicinatevi alla la verità nascosta, risolvendo al contempo le varie forme di enigmi che compaiono lungo il percorso.

Mystery Phantoms e Reasoning Death Match

Man mano che si procede nel Labirinto del Mistero, si affrontano i Mystery Phantom neiDeath Match del Ragionamento. I Mystery Phantom sono l’incarnazione della volontà della persona che sta cercando di insabbiare il caso e impedire che la verità venga rivelata. Si ergono davanti a voi e si oppongono alle vostre deduzioni.

In un Reasoning Death Match, è fondamentale individuare le contraddizioni e al tempo stesso schivare le affermazioni di un Mystery Phantom. Affrontate le contraddizioni con le prove e uccidete il Fantasma del Mistero con la Lama della Soluzione per sconfiggerlo.

I Fantasmi del Mistero appaiono sotto forma di personaggi nel gioco, ma non è detto che la persona modellata dal Mystery Phantom sia necessariamente il colpevole. In alcuni casi, il Fantasma del Mistero è l’incarnazione della volontà della persona che sta cercando di insabbiare il caso per per motivi diversi dall’essere il colpevole.

Specifiche del gioco

Titolo: Master Detective Archives: CODE RAIN

Piattaforma: Nintendo Switch

Uscita: primavera 2023

Genere: Avventura

Giocatori: 1

Valutazione PEGI/USK: in attesa

Scenario: Kazutaka Kodaka (Tookyo Games)

Musica: Masafumi Takada (Tookyo Games)

Design: Rui Komatsuzaki (Tookyo Games)

Sviluppatore: Spike Chunsoft

Sito teaser italiano

Qui potete infine vedere i contenuti della collector’s edition.