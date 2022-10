Mortal Kombat: un trailer festeggia i 30 anni della serie

L’8 ottobre 1992 usciva il primo Mortal Kombat, titolo che aveva portato un nuovo punto di vista, decisamente più cruento, nel mondo dei picchiaduro. Oggi, a 30 anni di distanza, NetherRealm Studios e Warner Bros. Games hanno voluto pubblicare un video per festeggiare il tempo passato dall’uscita di quel gioco sviluppato da Midway Games, che ha avuto 11 capitoli solo della serie principale.

Tra una fatality e l’altra, il video mostra scene sia, ovviamente, tratte dai giochi, che dalle serie animate e i film che ci sono stati in questi anni.

Questo il messaggio che accompagna il video:

“A nome di tutto il team di NetherRealm Studios e Warner Bros. Games, ringraziamo tutti i fan che hanno sostenuto Mortal Kombat negli ultimi 30 anni. Guardando indietro a tre decenni di storia del franchise, la passione e l’eccitazione dei nostri fan sono le fondamenta che rendono Mortal Kombat ciò che è oggi. Per onorare questa pietra miliare, vi invitiamo a guardare il nostro video commemorativo del 30° anniversario di Mortal Kombat e a unirvi a noi per celebrare 30 anni di Kombat in tutte le forme di intrattenimento, dai videogiochi ai film, all’animazione e altro ancora.”