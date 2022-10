A Plague Tale Requiem: ecco i requisiti PC

Focus Entertainment e Asobo Studio hanno pubblicato le full specs per PC di A Plague Tale Requiem, nuovo capitolo della serie con protagonisti i fratelli Hugo e Amicia.

Minime

Richiede processore a 64-bit e sistema operativo OS: Windows 10 (20H1 64 bits)

Processore: Intel Core i5-4690K (3.5 GHz) / AMD FX-8300 (3.3 GHz)

Memoria: 16 GB RAM

Grafica: 4 GB GeForce GTX 970 / Radeon RX 590

DirectX: Versione 12

Memoria: 55 GB di spazio disponibile

Note addizionali: 30 FPS, 1920×1080 in LOW – Direct X 12 level 12 e shader model 6.0 richiesti

Consigliate

Richiede processore a 64-bit e sistema operativo OS: Windows 10 (20H1 64 bits)

Processore: Intel Core i7-8700K (3.7 GHz) / AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)

Memoria: 16 GB RAM

Grafica: 8 GB, GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6800 XT

DirectX: Versione 12

Memoria: 55 GB di spazio disponibile

Note addizionali: 60 FPS, 1920×1080 in ULTRA, memoria SSD raccomandata

Come si può vedere, nelle minime il gioco andrà a 30 FPS con risoluzione 1920×1080, mentre per le consigliate sarà a 60 FPS e 1920×1080 con settaggi ULTRA.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile a breve, il 18 ottobre su Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC e in versione Cloud su Nintendo Switch. Il gioco sarà inoltre disponibile al day one con Xbox Game Pass per console, PC e Cloud. Vi lasciamo anche alla nostra intervista al game director Kevin Choteau.

Cliccando sull’immagine qui sotto potete vedere le specifiche minime e raccomandate di A Plague Tale Requiem su PC.