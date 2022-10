Overwatch 2: ecco il corto su Kiriko

Come da programma, stanotte, per la cerimonia d’apertura del TwitchCon, è stato mostrato il nuovo corto animato di Overwatch 2 che vede protagonista Kiriko, la nuova support aggiunta al cast di eroi dell’FPS Blizzard.

Il filmato in realtà era quello precedentemente leakato, in forma ancora non completa (con tanto di scritta confidential in sovraimpressione), ad inizio settembre. Ora però lo si può vedere completo in tutta la sua bellezza, tipica dei corti legati ad Overwatch. Il filmato mostra i due lati di Kiriko: la figlia amorevole e la protettrice mortale.

Ricordiamo anche la storia di Kiriko:

Kiriko cresce a Kanezaka, con madre e nonna, legate al tempio e il culto dello spirito della volpe: si porta dietro quindi le tradizioni del culto che gli insegna la nonna, ma l’arte del ninja la apprende dalla madre. Si prende dunque la parte combattiva dalla madre e quella di supporto dalla nonna. Kiriko è inoltre cresciuta vicino a Genji ed Hanzo. La madre allenava gli Shimada. Testimone della caduta degli Shimada, l’assassinio del capo clan porta un vuoto nella comunità, con il clan rivale degli Hashimoto a prendere il sopravvento, terrorizzando la comunità stessa. Kiriko, vedendo le ingiustizie fatte, tra cui il rapimento del padre, entra a far parte di un gruppo di giovani combattenti chiamati Yokai.

Qui sotto potete vedere il filmato della nuova eroina di Overwatch 2, gioco ricordiamo ora free-to-play, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.