God of War Ragnarok è entrato in fase gold

Manca poco all’uscita di God of War Ragnarok, e da Santa Monica Studio arriva una bella notizia per i fan in attesa del ritorno di Kratos e Atreus. Il nuovo capitolo della saga con protagonista il dio della guerra è infatti entrato in fase gold, questo vuol dire che il suo sviluppo è completo e ora non manca altro che la distribuzione. Il team è ovviamente felice e, ringraziando i fan, non vede l’ora di farli giocare al nuovo episodio.

Queste le parole del tweet:

Siamo entusiasti di annunciare che #GodofWarRagnarok è entrato in gold!

A nome di SMS e di tutti i nostri partner, ringraziamo i fan per averci sostenuto nel corso dello sviluppo. Siamo quasi al lancio e non vediamo l’ora di farvi giocare il 9 novembre!

God of War Ragnarok sarà infatti disponibile dal 9 novembre su PlayStation 5 e PlayStation 4. Lasciandovi al tweet qui sotto, e in attesa del ritorno di Kratos, vi ricordiamo anche l’iniziativa #FaceTheRagnarok.

We are thrilled to announce that #GodofWarRagnarok has gone gold!

On behalf of SMS and all of our partners, thank you to the fans for supporting us over the course of development. We’re almost to launch and can’t wait for you to play on November 9! 💙 pic.twitter.com/vptHyKJ1JP

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 7, 2022