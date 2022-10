Silent Hill: il regista del film torna a parlare del rilancio della serie, confermando il remake del secondo capitolo

Cristophe Gans, regista del film di Silent Hill, torna a parlare anche della parte videoludica, ri-confermando il rilancio della serie horror Konami. Gans ha infatti fatto capire che ci sono diversi giochi in sviluppo, tra cui anche il remake di Silent Hill 2.

Da diverso tempo si parla oramai di voci fondate o meno, con studi di sviluppo coinvolti per la rinascita di una delle saghe oramai più attese. Tra le ultime news, il Silent Hill Short Message classificato in Corea del Sud.

Gans sta lavorando ad un nuovo episodio per la parte cinematografica e, parlando al sito francese Movie and Game, ha fatto sapere di avere informazioni sul prossimo gioco di Silent Hill, lavorando con il Silent Team, i creatori originali:

“Sto lavorando con il Silent Team, i creatori originali di Konami, ci sono diversi giochi in sviluppo mentre parliamo. Ci sono diversi team al lavoro, con una grande linea di giochi. Faranno rivivere il franchise. Credo che siano rimasti impressionati dal successo dei remake di Resident Evil, che sono evidentemente giochi eccezionali.

Dunque ha confermato nuovamente di come i remake di Resident Evil siano stati un punto forte per far ripartire la serie. Aggiungendo però di non star lavorando con Kojima:

“Non sto lavorando direttamente ai giochi, ma sto lavorando con Konami. Non con Kojima, però, ma con il Silent Team, che ho conosciuto quando ho girato il primo film di Silent Hill. E sono ancora qui”.

Gans ha poi confermato che Bloober Team sta lavorando al remake di Silent Hill 2. Alla domanda sugli altri giochi, ha ribadito che ci sono “diversi team” e che Konami è coinvolta. Anche il fatto che il Team Silent originale sia coinvolto è una buona notizia.

Nell’intervista dello scorso giugno, Gans aveva dichiarato a JEUXACTU che il franchise sarebbe stato “rilanciato in termini di videogiochi” e che il film sarebbe “diventato parte di una politica globale”.

A questo punto, è da capire quando potremo aspettarci i reval officiali. I Game Awards di dicembre, come sempre, potrebbero sembrare il luogo adatto, ma non possiamo far altro che attendere. Nel frattempo, vi lasciamo qui sotto all’intervista.