Crash Bandicoot: quarto capitolo in arrivo su Steam, e nuovo titolo svelato ai The Game Awards?

Un cartone di pizza con tanto di Aku Aku impresso come logo, mandato da Activision all’influencer Canadian Guy Eh, svelerebbe l’arrivo di Crash Bandicoot 4: It’s About Time su Steam, precisamente il 18 ottobre. Il quarto capitolo con protagonista il marsupiale è disponibile su PC via Battle.net, e fra pochi giorni si andrebbe dunque ad aggiungere anche nello store Valve.

Ma le notizie non terminano qui. Stando ad altri indizi mandati nello stesso cartone, un nuovo episodio della serie potrebbe essere annunciato a breve. Nello “scontrino” appiccicato sul cartone è infatti segnato un “Hungry for more? Try out our new Wumpa Pizza for $12.08! (hai ancora fame? prova la nostra nuova Pizza Wumpa per 12.08 dollari!). Da questo indizio, lo YouTuber ha teorizzato che il prossimo episodio della serie potrebbe essere svelato ai The Game Awards 2022. Questo perché si svolgono l’otto dicembre (12.08 per l’ordine americano delle date, coincide con l’otto dicembre). Il gioco in questione sarebbe Wumpa League, uno dei titoli rumoreggiati in questo periodo relativi a Crash (di cui già Canadian Guy Eh ne parlava lo scorso anno), un brawler per quattro giocatori dell’universo del Bandicoot.

Come specificato dallo stesso YouTuber, questa è però solo una teoria, e non è nulla di ufficiale:

CHIARIMENTO. Non sto confermando che mi sia stato detto qualcosa su un “nuovo gioco”. I numeri e il linguaggio che corrispondono alla data dei Game Awards e alla Wumpa League sono una mia teoria. Credo che la mia teoria sia vera, ma non mi è stato detto da nessuna fonte ufficiale che lo sia.

Non ci resta dunque che attendere conferme o meno da parte di Activision e Toys for Bob. E soprattutto, attesa per i Game Awards di dicembre.