PRESS START: tutti i numeri della prima edizione

Ottimi numeri per la prima edizione di PRESS START – Video Game Student Conference, l’evento organizzato da IIDEA – l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia – che si è tenuto venerdì 7 e sabato 8 presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Cultural Partner dell’iniziativa.

L’appuntamento, che già nei giorni scorsi aveva fatto registrare il sold out per i posti disponibili in presenza, ha visto alternarsi sul palco 45 professionisti, che hanno portato la loro esperienza in qualità di relatori e moderatori negli 10 panel articolati su 5 aree tematiche: design, art, technology, support e management. Sono state oltre 400 le persone che hanno popolato l’Auditorium nelle due giornate di conferenza, a cui si aggiungono quanti hanno seguito i lavori in diretta streaming, una media di 1000 persone collegate, con picchi di 1200 spettatori in contemporanea. Non sono mancati i momenti dedicati all’orientamento e al recruiting con oltre 350 incontri 1:1 – fissati attraverso la piattaforma MeetToMatch, matchmaking partner di PRESS START – tra gli aspiranti nuovi professionisti del settore e le 8 aziende e le 5 scuole che hanno partecipato all’area meeting.

Luisa Bixio, Vice Presidente di IIDEA, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti dell’accoglienza che gli studenti e le studentesse hanno riservato a questa prima edizione di PRESS START. Nelle due giornate di evento era tangibile la sensazione di avere finalmente dato vita ad un appuntamento necessario. Il clima positivo e pieno di energia che si è instaurato tra i partecipanti e i numeri incredibili che abbiamo di fronte oggi sono due indicatori chiari che confermano che l’esperimento di lanciare una student conference è stato un successo. La nostra sensazione a caldo è di aver posto le basi per un appuntamento che ha tutti i presupposti per affermarsi”.

Ottimi risultati anche per i primi Video Game Student Awards: i 15 professionisti che hanno dato il loro contributo alle 3 giurie dei 3 premi in gara – Fresco Award, Luna Award e Strano Award – hanno valutato le oltre 30 candidature ricevute e selezionato i progetti più interessanti. I vincitori – Fresco Award, vinto da Dino Path Trail di Void Pointer, roguelike survival che mescola atmosfere western e dinosauri; Luna Award, assegnato a 11 Years Ago di Red32, puzzle game narrativo in cui si è chiamati a risolvere il mistero che circonda la tragica morte della famiglia Blackwood; Strano Award, che ha visto primeggiare Dirty Paws di SpaceDuck Studio, gioco competitivo di strategia e furtività, un originale mix di gioco da tavolo, videogioco e AR – sono stati celebrati durante la cerimonia che ha chiuso la prima giornata di lavori della manifestazione. A ciascuno di loro andrà un premio in denaro di 2.000 euro messo a disposizione degli organizzatori.

ha aggiunto Luisa Bixio: