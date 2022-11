Firenze Vintage Bit 2022, torna l’evento toscano

Firenze Vintage Bit 2022, in arrivo a fine mese la nuova edizione della celebre manifestazione a tema retrò toscana. L’appuntamento è per il ventisette novembre presso l’Antico Spedale di Sant’Antonio nel comune di Lastra a Signa, in provincia di Firenze, in Via Dante Alighieri 34, all’interno di tre grandi saloni appositamente attrezzati e posti al piano terra. Un evento che ci fa compagnia da oltre un decennio, e che ormai è un vero appuntamento fisso per tutti gli appassionati di Retrogaming e Retrocomputing toscani, italiani ed oltre. Durante l’evento, a ingresso gratuito, è possibile visionare computer vecchi, vecchissimi, e fieri di esserlo, tra cui, quest’anno in particolare spiccano ovviamente il Commodore 64 e il Sinclair ZX Spectrum, che compiono entrambi l’invidiabile quarantesimo compleanno, essendo entrambi classe ‘ottantadue. Ancora auguri. Trovate il sito ufficiale dell’evento, e dell’associazione organizzatrice, al seguente LINK. Potete seguire l’associazione anche sulla pagina facebook dedicate, che si trova qui. L’evento si unisce alle tante iniziative italiane, ed alle altre manifestazioni molto seguite del settore, come ad esempio Brusaporto Retrocomputing, che trovate in questa pagina.

Firenze Vintage Bit 2022 L’evento di riferimento per i collezionisti di retrocomputer e gli appassionati di archeologia informatica. vi aspetta, non perdetelo. Di seguito il programma completo della manifestazione, tratto dal sito ufficiale:

Come di consuetudine anche l’edizione 2022 del Firenze Vintage Bit sarà aperta al pubblico Domenica 27 Novembre nello storico “Spedale di Sant’Antonio” di Lastra a Signa (FI). La manifestazione (giunta alla sua quattordicesima edizione) è nata da una idea di Walter Pugi ed è realizzata insieme a Maurizio Morandi e tutto lo staff organizzativo dell’omonima associazione, per riunire gli appassionati di retrocomputing, retrogaming e di storia dell’Informatica.

Per gli espositori, l’evento inizierà, come di consueto, il sabato mattina. Oltre ad allestire le postazioni, la giornata sarà essenziale come occasione di ritrovo, sia per scambiare pareri ed opinioni, sia per approfondire la passione che ci unisce. Una bella occasione per conoscere anche settori diversi da quello di riferimento di ogni singolo espositore, in un clima tranquillo, scherzoso ed informale. In serata sarà prevista una cena insieme presso un caratteristico locale di zona. La domenica mattina, il Firenze Vintage Bit avrà ufficialmente inizio e si apriranno al pubblico le porte del Sant’Antonio, che resteranno aperte fino al tardo pomeriggio con una pausa per l’ora di pranzo.

Nel corso della mattinata, ci sarà la conferenza sul tema “C64 vs Spectrum: 40 anni di rivalità” tenuta da Alberto Apostolo (socio di AFVBO e componente della Redazione di RetroMagazineWorld, rivista on-line free e ad-free) insieme a Luca Cusani (anche lui socio di AFVBO e vicepresidente di Associazione Culturale BitRetro).

Nella mattinata di domenica avremo la consueta conferenza a tema, nella quale scopriremo insieme le origini e le evoluzioni di questi due antagonisti che hanno dominato il mercato degli home computer nel nostro paese nei primi anni ’80. Nel pomeriggio avremo la “Corale di San Francesco” di Prato che si esibirà dal vivo proponendo le colonne sonore tratte da alcuni videogame dell’epoca, accompagnati alla tastiera dal maestro Federico Santini, compositore e direttore della Ready To Play Orchestra.

Che cosa è quindi il Firenze Vintage Bit? E’ una grande festa, organizzata da Associazione Firenze Vintage Bit Onlus, per gli appassionati ed i curiosi che desiderano rivivere la storia dei computer e delle console che ci accompagnano fino dall’infanzia.

Si ringrazia il Comune di Lastra a Signa e l’Assessorato alla Cultura per il patrocinio e tutti gli amici ed appassionati che ci incoraggiano ad organizzare ogni anno questo evento.

Come si svolge la manifestazione

Sabato 26: Ore 09,00 Apertura riservata ai soli espositori. Sarà possibile allestire i propri tavoli, provare le macchine ma soprattutto ritrovarsi tra noi appassionati per scambio idee, commenti novità dal mondo del retrocomputer. Pranzo libero;

Ore 19,30 Cena tutti insieme presso un vicino e caratteristico locale toscano;

Domenica 27:

Ore 09,00 Apertura al pubblico. La mattina sarà dedicata a mostrare e provare le varie configurazioni ai visitatori;

Ore 10,30 Discorso di benvenuto da parte degli organizzatori;

Ore 11,00 Conferenza a tema: “C64 vs Spectrum: 40 anni di rivalità” a cura di Alberto Apostolo e Luca Cusani;

Ore 13,00 Pausa pranzo con menu di piatti tipici toscani (prenotarsi);

Ore 14,30 Riapertura pomeridiana con visita libera ai tavoli;

Ore 15,00 Corale di San Francesco, esibizione dal vivo di colonne sonore da videogames, con il maestro Federico Santini;

Ore 18,00 Termine manifestazione.

IMPORTANTE!! I visitatori alla manifestazione che volessero rimanere a pranzo con noi la Domenica, sono invitati gentilmente a prenotarsi inviando una e-mail alla nostra organizzazione. Per ragioni logistiche non garantiamo i posti senza la prenotazione, grazie.