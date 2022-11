Farming Simulator 22: Edizione Platinum ed espansione disponibili

Come da titolo, l’edizione platinum e l’espansione di Farming Simulator 22, il gioco di simulazione agricola family-friendly, sono finalmente disponibili a partire da oggi. Come se non bastasse editore e sviluppatore festeggiano le quattro milioni di copie vendute. Ecco una panoramica del gioco tramite la pagina dedicata su Steam:

Intraprendi una carriera nell’agricoltura moderna! L’agricoltura, l’allevamento degli animali e la silvicoltura offrono un’ampia varietà di operazioni agricole, a cui si aggiungono le sfide poste dalle quattro stagioni, specialmente dall’inverno. Usa tutta la tua creatività per costruire la tua fattoria e allargare le tue attività grazie alle catene di produzione: dai forma a un impero agricolo! Puoi anche gestire la fattoria con i tuoi amici e divertirti con il multiplayer tra piattaforme diverse.Che tu decida di creare un vigneto o un oliveto rigogliosi nel sud della Francia affacciato sul Mediterraneo, un vasto appezzamento ricoperto di frumento, mais, patate e cotone nel Midwest degli Stati Uniti o un vivace allevamento sui declivi delle Alpi europee, avrai a disposizione più di 400 macchinari e attrezzi di oltre 100 marche agricole reali, come Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra e tante altre.Farming Simulator 22 offre più contenuti e libertà che mai e introduce una moltitudine di nuove funzionalità di gioco, tra cui nuovi aspetti della lavorazione dei terreni come la trinciatura e la rimozione dei sassi, una modalità costruzione migliorata che aggiunge serre e alveari, e una nuova funzione di creazione del personaggio per scegliere l’aspetto che vuoi.Inoltre, un’ampia varietà di modifiche gratuite, create dalla community e testate ufficialmente dallo sviluppatore GIANTS Software, arricchirà ulteriormente la tua esperienza. Mettiti alla prova sulla strada del successo agricolo: inizia a coltivare e fai crescere il divertimento!

Platinum Edition è disponibile per PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, e Xbox One e include il gioco base e l'Espansione Platinum. È disponibile un Year 1 Season Pass, che contiene l'Espansione Platinum ed estenderà ulteriormente il contenuto del gioco in futuro.Importante specificare inoltre che GIANTS Software continuerà a rilasciare costantemente aggiornamenti sul titolo. Insomma, davvero tantissimo materiale per i giocatori. Restiamo sintonizzati.