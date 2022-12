Regali di Natale: i nostri consigli per il regalo perfetto

Senza neanche accorgercene, siamo già arrivati nel periodo dove tutti siamo più buoni e dove i soldi presenti nei nostro portafogli e salvadanai iniziano a tremare, memori della sorte a cui andranno incontro. Siamo parlando del periodo natalizio, dove sta per iniziare (se non è già iniziata) la corsa ai regali di Natale. Così come “Una poltrona per due” su Italia Uno, anche su GamesVillage siamo pronti a condividere il nostro più grande classico natalizio, ossia i consigli sul regalo perfetto da acquistare. Che siate voi, un vostro parente, una amico o un conoscente il destinatario del dono, anche quest’anno siamo pronti ad illuminarvi con alcuni dei consigli che abbiamo selezionato per voi.

Regali di Natale: i grandi classici PlayStation

Partiamo dalla console di casa Sony Interactive Entertainment, ossia PlayStation 5, che anche quest’anno offre titolo cui vale la pena giocarci. E se non l’avete fatto nel corso dell’anno, potete sempre impacchettarti con tanto di fiocco e depositarli sotto l’albero di Natale. Tra i nostri consigli ci sono God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, The Last of Us Part I e Horizon Forbidden West. L’indecisione invece può essere colmata con l’acquisto di una ricarica per il portafoglio di PlayStation Store, che da quest’anno può essere utilizzata per un duplice fine: gli acquisti digitali dallo store, oppure per abbonarsi al nuovo servizio PlayStation Plus.

Spesa media: 70 euro

Una Xbox Series S è per sempre (o fino alla prossima mid-gen)!

Se lato Sony ci è stato impossibile consigliarvi una console data la poca disponibilità di hardware in circolazione e il prezzo non proprio abbordabile, dalle parti di Microsoft invece la situazione è molto più rosea (o verde). Xbox Series S è uno dei regali di Natale che sicuramente farebbe la sua magnifica figura sotto l’albero, dato che la console della casa di Redmond ci apre le porte alla next-gen ad un prezzo più che accessibile, con i suoi 299.99 euro (ma con varie offerte la si può acquistare anche al prezzo di 279.99 euro). Ancora meglio se abbinata ad un abbonamento Xbox Game Pass, garantendo tutto quello che occorre per sfruttare al massimo la piccola piattaforma di gioco. Xbox Game Pass che può essere anche un ottimo regalo standalone, sia per voi stessi che per un vostro parente/amico.

Spesa media: 299.99 euro

Regali di Natale: maggior scelta in casa Nintendo

Con ogni probabilità, quest’anno è sicuramente Nintendo ad offrire una maggior scelta per i regali di Natale 2022. Possiamo infatti scegliere tra una Nintendo Switch Lite (prezzo che oscilla tra i 190 e i 219.99 euro) e una cascata di giochi che non passano mai di moda. Ve ne citiamo qualcuno tra quelli consigliati: Mario Strikers Battle League Football, Mario Golf Super Rush, Nintendo Switch Sports, Splatoon 3, Pokémon Snap, Pokémon Violetto o Scarlatto, Leggende Pokémon Arceus, Mario Party Superstars, WarioWare Get It Togheter, Mario Kart 8 Deluxe, Kirby e la Terra Perduta, Animal Crossing New Horizons e The Legend of Zelda Breath of the Wild. Già, perché i titoli Switch sono intramontabili (così come lo è il loro prezzo). A completare il pacchetto troviamo Nintendo Switch Online, che così come Xbox Game Pass può essere un dono da auto-regalarsi o regalare.

Spesa media console: 200 euro

Spesa media giochi: 50 euro

SOS regali economici o dell’ultimo minuto

Regali di Natale dal basso esborso o dell’ultimo minuto, spesse volte vanno a braccetto. C’è chi ha poca disponibilità economica, chi invece si ricorda di una persona in particolare soltanto il 23 dicembre e, preso dal panico, non sa dove sbattere la testa per non presentarsi a mani vuote. Come vi abbiamo sempre detto anche in passato, non bisogna mai scoraggiarsi. E per non scoraggiarsi, basta semplicemente acquistare una delle tante card ricariche per i tanti store digitali che ormai si trovano in circolazione. Dopo le già citate card PlayStation Store, Xbox Games Pass e Nintendo Switch Online, tra le molte opzioni a vostra scelta ci sono ricariche Steam, EA Play, RIOT Points, ricariche Blizzard, V-bucks di Fortnite, FIFA FUT Points, Efootball Coins, per non parlare di gratissime ricariche Netflix, Disney Plus, Amazon, Spotify e Crunchyroll.

Oltre a questi regali non tangibili (card a parte), l’SOS supremo a nostro avviso è sempre e soltanto uno: il Funko POP!. Già, perché è impossibile che una persona non abbia uno o più videogame, anime, serie TV, personaggi o supereroi preferiti. E come ben sapete, di Funko POP! ne esistono migliaia, uno per ogni personaggio. É realmente impossibile non trovare quello giusto e accessibile per le vostre tasche, dato che il prezzo di partenza di un Funko è pari a 9.99 euro, mentre il loro prezzo medio è pari a 14.99 euro.

Spesa media: 20 euro