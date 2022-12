Star Wars Jedi Survivor: pubblicati la Key Art e il teaser trailer ufficiale

Respawn Entertainment, Electronic Arts e Lucasfilm Games hanno annunciato che i fan di tutto il mondo potranno dare un primo sguardo all’attesissimo Star Wars Jedi: Survivor in azione ai The Game Awards 2022, la celebrazione di fine anno dell’industria dei videogiochi, giovedì 8 dicembre. È stata rivelata la nuova Key Art del gioco e il teaser trailer. Il reveal trailer è stato presentato in anteprima durante la Star Wars Celebration del maggio 2022. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui. Potete dare un’occhiata al teaser trailer qui sotto.

Star Wars Jedi: Survivor si svolge cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order. Cal Kestis è rimasto un passo avanti rispetto alla costante ricerca dell’Impero, ma inizia a sentire il peso di essere uno degli ultimi Jedi rimasti nella galassia. Accompagnato dal suo fidato compagno BD-1, Cal incontrerà e si alleerà con personaggi unici e interessanti durante il suo viaggio. Per sopravvivere, Cal deve evolversi come Jedi, imparando nuove abilità e rafforzando il suo legame con la Forza. Di seguito una panoramica: