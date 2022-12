God of War Ragnarok: il nuovo aggiornamento corregge vari bug e migliora i tempi di caricamento su PS4

Santa Monica Studio ha rilasciato le note sulla patch per l’ultimo aggiornamento di God of War Ragnarok. Oltre ad aggiungere la modalità foto al gioco, la patch si è concentrato principalmente sull’eliminazione di bug, miglioramenti della stabilità e delle prestazioni e, per la versione PS4 del gioco, tempi di caricamento più rapidi per nemici e ambienti.Trovate le note del nuovo aggiornamento, versione 3.00, qui.

La modalità foto è l’elemento di spicco dell’aggiornamento, poiché offre un’enorme serie di funzionalità che risulteranno familiari ai giocatori che hanno apprezzato la modalità foto di God of War del 2018. Lo studio ha dichiarato che è tutt’altro che finito con il gioco, tuttavia, e che continueranno a essere rilasciati ulteriori aggiornamenti e patch, probabilmente portando con sé anche funzionalità aggiuntive. Di recente, Sony ha anche rivelato che God of War (2018) ha venduto oltre 23 milioni di unità dalla sua uscita. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Kratos e Atreus intraprendono un mitico viaggio alla ricerca di risposte e alleati prima che sopraggiunga il Ragnarök. Insieme, Kratos e Atreus si addentrano nei nove regni in cerca di risposte mentre le milizie di Asgard si preparano alla guerra. Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici, raduneranno alleati di tutti i regni e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri. Man mano che la minaccia del Ragnarok si avvicina, Kratos e Atreus si ritrovano a dover scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni. Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei nove regni, alla ricerca di risposte mentre si preparano all’annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎

God of War Ragnarok è disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.