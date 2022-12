Genshin Impact: teaser e demo character su Wanderer

La versione 3.3 di Genshin Impact, intitolata “All Senses Clear, All Existence Void”, sarà disponibile dal 7 dicembre e aggiungerà il supporto per la lingua italiana e per il turco. Di recente sono iniziate le pre-registrazioni alla nuova patch. La nuova versione aggiunge due nuovi personaggi con Anemo Vision: l’attesissimo Scaramouche, che sarà un personaggio Catalyst a cinque stelle, e Faruzan, un personaggio a quattro stelle con arco. Nella prima fase della patch i giocatori potranno scegliere tra Scaramouche oppure Itto, accompagnati da Faruzan; la seconda fase vedrà le re-run di Raiden Shogun ed Ayato.

Hoyoverse ha pubblicato due trailer per Wanderer, precedentemente noto come Scaramouche dei Fatui Habingers, ma adesso sotto la supervisione di Nahida il Dendro Archon di Sumeru. Il video Wonderer Ashes mostra il suo tragico passato, culminato nella morte di una persona cara. Nel demo trailer Wanderer: Of Solitude Past and Present vengono mostrate le sue abilità in combattimento. Wanderer sarà disponibile nel nuovo banner Event Wish From Ashes Reborn quando la versione 3.3 sarà pubblicata il 7 dicembre, insieme al nuovo personaggio Faruzan, Gorou e Yanfei.

La versione 3.2 intitolata Akasha Pulses, the Kalpa Flame Rises aggiunge due nuovi personaggi: l’attesissima Nahida, personaggio a cinque stelle (conosciuta anche come Dendro Archon) e naturalmente utilizza una Vision Dendro, e Layla, un personaggio a quattro stelle che utilizza una Cryo Vision. Inoltre sarà disponibile il nuovo boss settimanale Scaramouche, atteso dalla community. Saranno disponibili le re-run di Yoimiya, Yae Miko e Tartaglia (Childe). Nella prima fase avremo Nahida con Yoimiya, mentre nella seconda a Yae Miko e Tartaglia si affianca il quattro stelle Layla. Recentemente è stato rilasciato un nuovo video su Nahida. Inoltre, sono stati annunciati nuovi personaggi per il gioco.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.