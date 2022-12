Genshin Impact: demo trailer su Faruzan

La versione 3.3 di Genshin Impact, intitolata “All Senses Clear, All Existence Void”, sarà disponibile dal 7 dicembre e aggiungerà il supporto per la lingua italiana e per il turco. Di recente sono iniziate le pre-registrazioni alla nuova patch. La nuova versione aggiunge due nuovi personaggi con Anemo Vision: l’attesissimo Scaramouche, che sarà un personaggio Catalyst a cinque stelle, e Faruzan, un personaggio a quattro stelle con arco. Nella prima fase della patch i giocatori potranno scegliere tra Scaramouche oppure Itto, accompagnati da Faruzan; la seconda fase vedrà le re-run di Raiden Shogun ed Ayato.

Dopo che Wanderer è stato presentato in alcuni nuovi trailer, ora è il turno del nuovo personaggio a quattro stelle Faruzan. In qualità di professoressa alla Akademiya di Sumeru, Faruzan conosce bene il passato della regione, poiché ha vissuto i fatti verificati durate il periodo del Scarlet King. È saggia, ma può anche essere estremamente orgogliosa. Faruzan è un personaggio a 4 stelle con Anemo Vision che fa affidamento su un arco per combattere. Il personaggio farà parte dei due banner della prima fase della versione 3.3: From Ashes Reborn, dedicata al Wanderer, e Oni’s Royale, con protagonista Arataki Itto.

La versione 3.2 intitolata Akasha Pulses, the Kalpa Flame Rises aggiunge due nuovi personaggi: l’attesissima Nahida, personaggio a cinque stelle (conosciuta anche come Dendro Archon) e naturalmente utilizza una Vision Dendro, e Layla, un personaggio a quattro stelle che utilizza una Cryo Vision. Inoltre sarà disponibile il nuovo boss settimanale Scaramouche, atteso dalla community. Saranno disponibili le re-run di Yoimiya, Yae Miko e Tartaglia (Childe). Nella prima fase avremo Nahida con Yoimiya, mentre nella seconda a Yae Miko e Tartaglia si affianca il quattro stelle Layla

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.