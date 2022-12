Sea of Thieves: pubblicato il trailer della nuova avventura The Rogue’s Legacy

Rare ha rilasciato un trailer cinematografico per la prossima avventura in arrivo su Sea of Thieves . Il gioco è disponibile su PC tramite Steam, Xbox One e Xbox Series X/S. L’avventura si intitola The Rogue’s Legacy e il trailer dopo un inizio decisamente allegro e festivo diventa più cupo e oscuro nel finale. The Rogue’s Legacy sarà disponibile dall’8 dicembre fino al 22 dicembre.

Nel video viene mostrata la taverniera Tasha mentre trova un biglietto del signore degli scheletri, il capitano Briggsy, che la porta a trovare uno scrigno del tesoro. Eppure, quando si sveglia la mattina, scopre che si sta trasformando lei stessa in uno scheletro. Segue Return of the Damned che ha visto il trionfo di Flameheart che ha causato l’esilio di Pendragon nel Mare dei Dannati. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Sea of Thieves vi coinvolge in un’esperienza piratesca totale, dalla navigazione ai combattimenti, fino all’esplorazione e ai saccheggi: vivete da filibustieri ed entrate di diritto nella leggenda. Senza ruoli prestabiliti, disponete della libertà più totale per affrontare il mondo e gli altri giocatori nel modo che preferite. Avventuratevi in gruppo o in solitaria e incontrate altre ciurme di pirati.

Caratteristiche

Un vasto open world : un open world tutto da esplorare pieno di isole incontaminate, relitti di navi e manufatti misteriosi.

: un open world tutto da esplorare pieno di isole incontaminate, relitti di navi e manufatti misteriosi. Vita da pirata : unite le forze con il Capitan Jack Sparrow nella nuova storia originale che vede Disney’s Pirates of the Caribbean approdare in Sea of Thieves.

: unite le forze con il Capitan Jack Sparrow nella nuova storia originale che vede Disney’s Pirates of the Caribbean approdare in Sea of Thieves. Diventate una Leggenda: Nel vostro percorso verso la Leggenda pirata deprederete bottini, vi costruirete una reputazione e svilupperete uno stile personale e inconfondibile.

Sea of Thieves è disponibile su PC tramite Steam, Xbox One e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.