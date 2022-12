Elden Ring: annunciato aggiornamento gratuito, Colosseum

Bandai Namco e FromSoftware hanno annunciato che da domani 7 dicembre sarà disponibile un nuovo aggiornamento gratuito per Elden Ring, The Colosseum, che porta il gioco alla versione 1.08 e la nuova modalità PVP di cui si vociferava da tempo. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questo il testo che accompagna il video.

“I Colossei di Limgrave, Leyndell e Caelid apriranno i loro cancelli, permettendo ai giocatori di impegnarsi in battaglie come duelli, free-for-all e scontri a squadre”.

L’espansione si svolgerà nei diversi colossei che sono stati disseminati nella mappa di Elden Ring fin dall’uscita del gioco.

A proposito dei colossei, il modder Sekiro Dubi era riuscito ad accedere ad una di queste arene poco dopo l’uscita del gioco, rivelando un Site of Grace, i punti di respawn del gioco, indicando ulteriormente che il luogo era previsto per l’esplorazione dei giocatori.

Ricordiamo infine che il director, Hidetaka Miyazaki, ha recentemente dichiarato che sta cercando di non farsi distrarre dall’enorme successo del suo ultimo titolo. Il gioco di ruolo di Bandai Namco, ha infatti venduto oltre 17 milioni di copie e, oltre ad essere in lizza come gioco dell’anno ai Game Awards, ha ricevuto la scorsa settimana un paio di PlayStation Partner Awards, tra cui il Grand Award (per il gioco più venduto sviluppato in Asia) e il premio Users’ Choice.

Qui sotto potete vedere il trailer dell’update gratuito in arrivo domani 7 dicembre, e che mostra proprio gli scontri che avvengono all’interno delle arene.