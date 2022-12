Cuphead: disponibile l’edizione fisica

Come da programma, da oggi 6 dicembre è disponibile la versione fisica standard di Cuphead, che include il DLC Delicious Last Course, sei fumetti collezionabili, una tessera Cuphead Club e le esclusive immagini interne di Studio MDHR. Questa edizione è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One.

Maja Moldenhauer, direttore dello Studio MDHR, afferma:

“Un’edizione fisica di Cuphead è un’idea che ci ha entusiasmato per molto tempo. Gran parte della nostalgia che ha alimentato la progettazione di Cuphead è incentrata sulla meravigliosa esperienza tattile di prendere il gioco che si ama dallo scaffale, aprire la custodia e tuffarsi in una nuova sfida o in una grande avventura. Non c’è niente di simile e non potremmo essere più entusiasti dei team di iam8bit e Skybound per averci aiutato a portare Cuphead nelle mani dei giocatori con la stessa cura meticolosa e la stessa maestria con cui abbiamo realizzato il gioco stesso. In un anno pieno di emozioni qui allo Studio MDHR, non riesco davvero a pensare a un modo migliore per concludere le cose se non con questa uscita.”

Ricordiamo inoltre che per il primo trimestre 2023 è prevista anche la Collector’s Edition, al prezzo di 199,99 dollari, e pre-ordinabile sul sito di iam8bit.