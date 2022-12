Far Cry 6: disponibile Lost Between Worlds

Dopo il reveal di qualche giorno fa, da oggi 6 dicembre Ubisoft ha reso disponibile Lost Betwwen Worlds, nuovo DLC di Far Cry 6, a 19.99 € o come parte dell’Upgrade Pass, su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC Windows tramite Ubisoft Store ed Epic Games Store.

Sviluppato da Ubisoft Toronto, Lost Between Worlds è un nuovo capitolo della storia di Dani Rojas, ambientato in una versione frammentata di Yara. Azione e mortali nemici di cristallo, con una varietà di sfide contro ostacoli soprannaturali e percorsi tra cui scegliere in questa nuova avventura.

Dopo l’esplorazione di un misterioso sito di impatto di un meteorite, Dani si ritroverà in uno spazio contorto tra i mondi, accompagnato da una forma di vita non corporea di nome Fai. Dovrete riparare l’astronave di Fai raccogliendo cinque frammenti perduti, ognuno dei quali aumenterà le statistiche generali di sopravvivenza di Dani, portandolo a un passo dalla fuga.

Per recuperare i frammenti mancanti, dovrete affidarvi alle vostre abilità di guerrigliero per superare 15 prove chiamate Rift, dove dovrete utilizzare il Sistema Tattico di Combattimento Cromatico per sconfiggere gli Shardface, nemici umanoidi e animali cristallini, mentre cercate la via per i portali d’uscita. Ogni Rift ha le sue caratteristiche, come la Fortezza in frantumi sospesa nel cielo e l’Esperanza sottomarina piena di trappole mortali; incontrerete diversi pericoli e ostacoli ultraterreni. Potete scegliere come affrontare ogni Rift e scoprirete armi e strumenti potenti lungo il percorso, raccogliendo frammenti di energia sparsi nell’area, che permetteranno di rinascere e riprovare un Rift, se necessario. Grazie ai molteplici percorsi, all’esplorazione platform e all’azione intensa, i giocatori potranno decidere di giocare in modalità furtiva, veloce, navigazione e d’astuzia per dominare questo mondo contorto. Al completamento della missione, riceverete l’equipaggiamento di Fai e potrete riportarlo a Yara per ottenere un vantaggio etereo nella lotta in corso contro il regime.

Inoltre, i nuovi giocatori avranno accesso a una prova gratuita di Far Cry 6, disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC Windows tramite Ubisoft Store ed Epic Games Store. I giocatori potranno esplorare la regione di Isla Santuario e iniziare la loro avventura nei panni di Dani Rojas. Unendosi alle forze della Libertad, la resistenza comandata da Clara Garcia e aiutandole a liberarsi del blocco militare per raggiungere la base, Dani si guadagnerà la loro fiducia e dovrà affrontare una scelta. Se si deciderà di continuare a giocare, si potrà acquistare il gioco con uno sconto fino al 67% e mantenere tutti i risultati raggiunti.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio del DLC.