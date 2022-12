Divine Knockout: trailer di lancio del platform fighter con gli dei, disponibile anche su PS Plus

Da oggi 6 dicembre è disponibile Divine Knockout, platform fighter in 3-D in cui a combattere sono versioni adorabili di divinità mitologiche. Il gioco è sviluppato da Red Beard Games e pubblicato da Hi-Rez Studios (di Smite), e per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del gioco, attraverso la pagina Steam:

Danneggiate i nemici per renderli vulnerabili, poi buttateli fuori dall’arena con un colpo poderoso! Godetevi i combattimenti ispirati ai picchiaduro a piattaforme 2D, ma portati in una prospettiva unica in terza persona.

Ogni arena presenta una nuova meccanica che i giocatori devono padroneggiare per vincere. Alcune si sgretolano col tempo, mentre altre presentano trappole mortali.

Scagliate massi come Ercole , brandite Excalibur come Re Artù o Mjolnir come Thor . Scatenate le devastanti abilità di ogni dio premendo un pulsante.

, brandite Excalibur come o Mjolnir come . Scatenate le devastanti abilità di ogni dio premendo un pulsante. Nella modalità principale 3v3 di DKO, ogni round è una nuova avventura e una nuova modalità come Knockout o King of the Hill. Oppure giocate intensi duelli 2v2 e 1v1, interamente incentrati sul combattimento.

Grazie al cross-play e alla progressione incrociata, è possibile giocare con chiunque, ovunque.

e alla progressione incrociata, è possibile giocare con chiunque, ovunque. Personalizzate ogni dio per giocare esattamente come volete e per mostrare il vostro stile unico.

Nuove divinità, mappe, cosmetici e modalità vengono rilasciati regolarmente.

Lasciandovi al trailer qui sotto, vi ricordiamo che il gioco è disponibile su PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5, anche attraverso l’abbonamento PlayStation Plus (Essential, Extra e Premium).